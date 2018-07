Ronaldo sogno estivo della Juve: quanto vale il marchio CR7

A fargli i conti in tasca, qualche mese fa, era stata la rivista Forbes secondo cui il fuoriclasse portoghese è il terzo sportivo più pagato al mondo dopo il pugile americano Floyd Mayweather jr e dopo il rivale di sempre, Lionel Messi. Chissà che i soldi bianconeri in arrivo per CR7 non gli permettano di scalare questa classifica. La notizia è arrivata dalla Spagna: l’attaccante del Portogallo potrebbe lasciare il Real Madrid per atterrare a Torino. Il quotidiano spagnolo Marca parla di un «120 milioni di ingaggio fino al 2022» e aggiunge che «la clausola di 1 miliardo è in realtà ampiamente trattabile a cifre accessibili».

Quello che già qualcuno etichetta come “il colpo di mercato dell’anno” - anche se mancano conferme da entrambe le società - arriva a tre giorni di distanza dall’uscita del Portogallo dai Mondiali in Russia: in quell’occasione Ronaldo, rispondendo ai cronisti, aveva detto: «Il mio futuro? Non è il momento».

Eppure il momento sembra arrivato. «Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dal Real, e a meno di inversioni di tendenza (non impossibili) il prossimo anno giocherà nella Juventus», riporta Marca evocando fonti ben informate secondo cui se nel contratto di Ronaldo è inserita una clausola di 1.000 milioni di euro, una scrittura privata tra giocatore e Perez impegna il Real a non ostacolare la cessione se il giocatore lo chiede e se arriva un’offerta congrua (ma non da una squadra “rivale dirette”).

E allora è il caso di fare due conti in tasca al 33enne portoghese: secondo Forbes tra il 1° giugno 2017 e il 1° giugno 2018 CR7 ha guadagnato 81,7 milioni, di cui quasi 40 dalle sponsorizzazioni. La principale è quella della Nike: Ronaldo è il primo calciatore ad aver strappato un accordo a vita con l’azienda americana per quasi 30 milioni di dollari all’anno.

La «brandizzazione» di Cr7 non finisce qui: il calciatore è testimonial anche di Armani, Tag Heuer, Samsung, Herbalife, Mtg, American Tourister, giusto per fare qualche nome. Il portale SportCal, alcuni mesi fa, aveva cercato di stilare un elenco completo, indicando dove possibile anche le cifre:

•Abbott Laboratories (Farmaceutica - 0,5 milioni di dollari)

•Altice (Telecomunicazioni)

•American Tourister (Accessori da viaggio - 0,4 milioni di dollari)

•Banco Espirito Santo (Banca)

•Clear Shampoo (Cura del corpo - 0,5 milioni di dollari)

•Egyptian Steel (Industria)

•Emirates Airlines (Trasporti aerei)

•Exness (Consulenze finanziarie - 0,5 milioni di dollari)

•HerbaLife (Alimentazione Sportiva - 0,5 milioni di dollari)

•JBS (Abbigliamento - 0,5 milioni di dollari)

•MTG (Farmaceutica)

•Nike (Abbigliamento Sportivo - ca 30 milioni di dollari)

•PanzerGlass (Accessori telefonia - 0,5 milioni di dollari)

•PokerStars.com (Scommesse Online - 0,5 milioni di dollari)

•Samsung (Elettronica)

•Soccerade (Bevande Energetiche)

•Smaash Entertainment (Scommesse Online - 0,5 milioni di dollari)

•Sportlobster (Sito web)

•TAG Heuer (Orologi - 1 milione di dollari)

•Toyota (Automobili)

•XTrade (Servizi finanziari).

In caso di passaggio alla Juve all’elenco delle sponsorizzazioni potrebbe aggiungersi anche il nome di Fca.

Il valore patrimoniale totale di Cr7 sarebbe di 280 milioni di dollari, incassati anche grazie ai social network: Ronaldo ha 122 milioni di follower su Facebook, 74 milioni su Twitter e 133 milioni su Instagram. Uno spot vivente.

In attesa che arrivi l’eventuale conferma ufficiale del passaggio di Ronaldo alla Juventus, il titolo della società bianconera accelera in chiusura e archivia la giornata a quota 0,6875 euro (+3,2%), cioè ai massimi degli ultimi quattro mesi.

Sui social, intanto, i tifosi (e gli haters) si scatenano nelle interpretazioni: l’account ufficiale del Real Madrid su Twitter ha pubblicato nel pomeriggio un video con i più bei gol di Ronaldo. C’è chi lo legge come un saluto e chi come un segnale che conferma la permanenza di Cr7 a Madrid.

