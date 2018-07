Clausole «Italexit», polizze contro gli effetti nefasti del populismo

Alcune buone ragioni per interessarsi a quello che succede nella riservatezza e nel silenzio degli studi legali di Milano e di Londra. A questo punto, le chiacchiere stanno a zero. Sei molto liquido, compri una società in euro e, all'improvviso, ritrovi il suo valore espresso in lire. Una ipotesi brutta. Non hai soldi tuoi per fare una operazione, ti indebiti per dieci anni in euro e, poi, ti ritrova a dovere rimborsare il debito sempre in euro, quando intorno a te è tornata a circolare la lira. Una ipotesi altrettanto brutta.

Nella commedia – drammatica - della rivolta contro le élite due protagonisti assoluti sono i banchieri e gli investitori. Chi presta i soldi e chi acquista le aziende – o parti del loro capitale – per poi rivenderle dopo alcuni anni. Questi protagonisti agiscono in una quadro geopolitico che è segnato dalla debolezza della politica novecentesca democratico liberale e dalla traumatica rimodulazione dall'ordine economico fissato dal Washington Consensus e dall'ingresso della Cina nel Wto. Questi protagonisti, però, non sono soltanto degli ingranaggi della meccanica di lungo periodo della Storia. Questi protagonisti – astraendoli dai giudizi di merito, dalle parodizzazioni malevole o dalle difese di ufficio – sono soprattutto degli operatori economici razionali che vogliono guadagnare più soldi possibili e che devono ridurre al massimo i rischi.

Questa semplice considerazione vale sia per chi fornisce capitali – le banche – sia per chi acquista quote di capitale, come i fondi di private equity. Andando al succo delle cose, il fatto che negli studi degli avvocati di Milano e di Londra nei contratti di finanziamento e nei memorandum of understanding preliminari alle acquisizioni si discuta sempre più la clausola che regola la dinamica dell'affare – chi ci guadagna e chi ci perde – se l'Italia dovesse uscire dall'euro ha un significato preciso: l'ipotesi di una uscita dalla moneta unica è tutt'altro che caduta nel dimenticatoio. La Lega e i Cinque Stelle hanno fatto una campagna elettorale di grande successo cavalcando questa opzione politica e dialogando con quella piccola ma non insignificante parte dell'establishment che ha sempre creduto che, così fatta, la struttura dell'euro non funziona.

Nelle prime settimane hanno schiacciato l'acceleratore e lavorato di frizione su molti temi. Non hanno però mai nascosto il loro profilo naturalmente radicale su alcune questioni. L'Unione europea. E la moneta unica. È vero. Lo hanno temperato. Hanno più volte manifestato e dichiarato pragmatismo. Ma non si sono mai nascosti dietro l'ipocrisia del realismo politico. Per esempio il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha usato, in una intervista al Corriere della Sera di mercoledì 4 luglio, il sostantivo “populismo” senza alcuna pruderie e senza infigimenti. E il populismo è il propellente di ogni impulso e progetto contro l'euro. La natura delle cose è quella. E chi oggi deve rischiare i suoi soldi ha colto la radicalità delle intenzioni e ha iniziato a posizionarsi in maniera tale da non rimanere senza ombrello se, all'improvviso, il tempo dovesse cambiare.

