Pensioni, Enasarco: 7,1 miliardi di patrimonio, utili per 151 milioni

Ottanta anni dalla nascita. La Fondazione Enasarco (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, una platea di circa 230.000 professionisti) spegne ottanta candeline e rende noto che «gode di un'ottima solidità finanziaria e gestionale: lo dimostrano i dati del bilancio 2017, che presenta un risultato economico pari a quasi 151 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 2016 di circa 30 milioni», mentre «i saldi delle gestioni istituzionale, previdenziale e assistenziale sono risultati positivi e in crescita rispetto all'anno passato».

Patrimonio complessivo oltre i 7 miliardi

Dai dati risulta una crescita del patrimonio complessivo «a 7 miliardi e 138

milioni, e di questa somma oltre 4 miliardi e 800 milioni costituiscono il patrimonio della previdenza». Un effetto significativo è il saldo positivo della gestione previdenziale: più di 51 milioni di euro. La nuova governance, ha spiegato il presidente di Enasarco, Gianroberto Costa, «sta dando forma a un Ente sicuramente più vicino ai bisogni degli iscritti, ma anche all'economia reale, per contribuire alla crescita di un Paese che deve rimettere in moto redditi e consumi». I proventi finanziari lordi ordinari sono passati dai 73 milioni di euro del 2015 agli oltre 117 milioni di euro del 2017, consolidando un +60%. Il patrimonio liquido è passato dal +5% del 2011 al +42% del 2017, mentre il valore complessivo del patrimonio della Fondazione espresso al fair value è cresciuto di oltre il 13% rispetto al 2012.



Investimenti: dal real estate al mondo produttivo

Si è deciso di scommettere sulle Pmi italiane, che hanno possibilità di diventare protagoniste sul mercato e che garantiscono congrui ritorni di investimento. Ammontano a 840 milioni gli investimenti che la Fondazione detiene in quote di fondi di private equity, infrastrutturali e private debt, di cui 200 milioni di investimenti destinati a diverse aziende italiane che operano in differenti settori. A riprova della spinta motrice che questo tipo di investimenti costituiscono per l'economia reale, si rileva che le oltre venti aziende che hanno beneficiato di questi investimenti hanno fatturato 2,9 miliardi e impiegano tutt'oggi 8.590 persone. Le principali operano nei settori abbigliamento (Navigare, Silvian Heach, Autre Chose, Arav fashion), commercio al dettaglio (Bimbo Store, Pitta Rosso), alimentare (Forno D'Asolo, La Scoiattolo, Ham), ristorazione (Rosso Pomodoro, Ivs), farmaceutica (Sifi), sistemi di riscaldamento (Ravelli), fonica (Fine Sounds), investment banking (Banca Profilo).



Il welfare integrativo punta alla formazione professionale

Tra le principali novità del programma delle prestazioni integrative 2017 c'è il contributo per la formazione e l'aggiornamento professionale previsto per agenti, rappresentanti, consulenti finanziari e per gli agenti che operano sotto forma di società di capitale. Per gli agenti è stata investita una spesa complessiva di 1,5 milioni, mentre per le società di capitale lo stanziamento è di 200 contributi fino a 200.000 euro.





Il contributo sanitario per agenti over 75

Nel programma delle prestazioni integrative 2017 è stato introsotto un contributo sanitario destinato agli agenti in attività con almeno 75 anni di età compiuti. È una forma di sostegno straordinaria per le spese dovute a un infortunio, un ricovero o a spese mediche.



Agevolare l’ingresso di giovani

La Fondazione ha anche intenzione di introdurre un regime contributivo agevolato in favore degli agenti di commercio fino a 30 anni di età. L'agevolazione, al vaglio dei ministeri vigilanti, sarà concessa a condizione che l'agente, nel triennio 2018–2020, venga iscritto per la prima volta alla Fondazione o che, se già iscritto, si veda conferire un nuovo incarico purché i precedenti siano cessati da almeno tre anni.

