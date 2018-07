Save The Children: in Italia oltre 400mila bambini testimoni di violenza contro le madri

Sono 427mila i minori che in Italia, in soli cinque anni, hanno vissuto la violenza tra le mura domestiche nei confronti delle loro mamme, nella quasi totalità dei casi compiute per mano dell’uomo . È la stima di Save The Children, che la campagna di sensibilizzazione “Abbattiamo il muro del silenzio” per accendere un faro sulla piaga della “violenza assistita”, ancora poco conosciuta e per lo più sommersa, anche per lo scarso sostegno garantito a 1,4 milioni di madri che nel nostro paese subiscono violenze, spesso senza denunciare.

Proprio per far cadere il velo su questo dramma, dal 5 al 7 luglio a Roma, in Via Merulana, sarà possibile visitare “La stanza di Alessandro”: una installazione “immersiva”, creata da Save The Children, che riproduce la cameretta di un bambino di 7 anni dove, grazie a sofisticate tecnologie, i visitatori potranno provare sulla propria pelle la sofferenza patita dai bimbi spettatori di violenze.

Maltrattamenti e paura per la vita dei figli

Secondo il dossier diffuso oggi da Save The Children, tra le donne che, nella loro vita, hanno subito una qualche forma di violenza, più di 1 su 10 ha temuto per la propria vita o quella dei propri figli e in quasi la metà dei casi i loro bambini hanno assistito in prima persona ai maltrattamenti . E, quando non vi hanno assistito direttamente, i minori ne hanno comunque preso coscienza notando i lividi, le ferite o i cambiamenti di umore nella loro madre, o osservando porte, sedie o tavoli rotti in casa.

Oltre 1,4 milioni di madri vittime di violenza

Le mamme vittime di violenza domestica in Italia sono più di 1,4 milioni, ma solo una piccola parte – il 7% di coloro che hanno subito violenze ripetute in casa - è consapevole dei soprusi subiti, e tra queste più di 1 su 3 è stata vittima dei maltrattamenti anche durante la gravidanza. Più di 446mila vittime vivono ancora con il partner violento e spesso - sottolinea il dossier - non vedono possibili vie di uscita dalla relazione, anche perché non indipendenti dal punto di vista economico. Quasi 550mila donne vittime di violenza domestica, dicono ancora i dati, sono vittime silenti, che quasi mai denunciano o si rivolgono a medici e che nel 57% dei casi non considerano la violenza subita come un reato, ma solo come «qualcosa di sbagliato».

"La violenza assistita ha conseguenze devastanti per i bambini: dai ritardi nello sviluppo fisico e cognitivo alla perdita di autostima, da ansia, sensi di colpa e depressione all'incapacità di socializzare con i propri coetanei" Raffaela Milano, direttrice Programmi Italia-Europa di Save the Children





Per i bambini ritardi nello sviluppo e depressione

«Per un bambino assistere ad un atto di violenza nei confronti della propria mamma è come subirlo direttamente» dice Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children, spiegando che «questa violenza silenziosa non lascia su di loro segni fisici evidenti, ma ha conseguenze devastanti: dai ritardi nello sviluppo fisico e cognitivo alla perdita di autostima, da ansia, sensi di colpa e depressione all'incapacità di socializzare con i propri coetanei». «Un impatto gravissimo e a lungo termine che tuttavia, nel nostro Paese, è ancora sottovalutato», aggiunge Milano, sottolineando come sia «indispensabile mettere in campo un sistema di protezione diffuso capillarmente che non lasci mai da sole le donne» e «e che si prenda cura immediatamente dei bambini fin dalle prima fasi in cui questa emerge, senza attendere la conclusione degli iter giudiziari».

Dal 5 al 7 luglio l’installazione “immersiva” a Roma

La “stanza di Alessandro” - installazione ideata dall’agenzia di comunicazione The Embassy, in collaborazione con Eccetera, Bc Today e con gli studenti della “Scuola Politecnica di Design” - è apparentemente la normale cameretta di un bambino di 7 anni, ma dove sono presenti diversi particolari che possono rivelare il clima di paura che prova un minore che assiste alla violenza domestica: un rifugio sotto il letto, un nascondiglio nell’armadio, giocattoli rotti, o libri di scuola rovinati. Grazie alla tecnologia bone conductor (conduzione ossea), le persone vivranno le stesse sensazioni, lo stesso clima di angoscia e di paura che prova nella realtà un bimbo quando la propria mamma subisce i maltrattamenti tra le mura domestiche. La visita è sconsigliata ai minori di 18 anni. Prenotazioni al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-abbattiamo-il-muro-del-silenzio-46977735672

