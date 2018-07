Niente traffico e parcheggio: ecco 61 spiagge da raggiungere in treno

Dimenticatevi code chilometriche sulle consolari e parcheggi selvaggi molto spesso pagati a prezzi salatissimi. Perché con un treno regionale si possono raggiungere comodamente ben 61 spiagge in tutta Italia - 30 tra Nord e Centro, 31 tra Sud e Isole - camminando solo per qualche centinaio di metri dalla stazione. Per scoprirle basta sfogliare (anche digitalmente) il nuovo travel book «Mare» targato Trenitalia e presentato all’Enit, l’Ente nazionale per il turismo italiano. Un’iniziativa che segue quella simile sui 25 borghi da raggiungere sempre in treno.

Protagoniste di questo travel book sono scogli e spiagge, tutte distanti poche centinaia di metri, il tempo di una passeggiata, da stazioni ferroviarie servite ogni giorno da oltre 2.500 corse regionali Trenitalia. Per ognuna delle 61 località - da Maratea a Rapallo, da Misano Adriatico a Vetri sul Mare, da Follonica a Polignano - questa mini guida indica la rete regionale ferroviara coinvolta, la distanza dal mare, ma anche curiosità, eventi e particolarità di ogni destinazione. L’uso del treno regionale per raggiungere la spiaggia non è certo una novità e già molti italiani la sfruttano, come dimostra il boom del 2017, quando i viaggi per turismo sono aumentati del 7%. E già in questo primo semestre del 2018 il trend prosegue: le 61 stazioni proposte nel book hanno visto crescere di un altro 4,5% il numero di viaggiatori rispetto al 2017. A incentivare l’uso del treno regionale ci sono anche accordi specifici siglati da Trenitalia, come a Cervia, a Milano Marittima o sulla Costa degli Dei, che prevedono sconti per il pernottamento o per il noleggio di ombrelloni e lettini.

«Mare» è il secondo travel book lanciato dal trasporto regionale dopo l'uscita di quello dedicato ai Borghi, presentato con l'associazione I Borghi più belli d'Italia, e precede altre prossime uscite della collana: Siti Unesco, Parchi e itinerari naturalistici, Wellness location, Neve e Giardini. Il progetto intende far conoscere a tutti i clienti del trasporto regionale, i tanti meravigliosi luoghi che si possono scoprire e godere in treno, valorizzandoli quindi in chiave di mobilità sostenibile e conveniente, rinunciando allo stress dell'auto.

I travel book raccolgono cenni storici, principali curiosità, attrazioni, prodotti tipici ed eventi particolari, oltre che il dettaglio sulla tratta ferroviaria interessata, per sapere perfettamente come raggiungere la propria destinazione.Il book Mare sarà distribuito a luglio a bordo delle Frecce in 19mila copie, allegato al magazine La Freccia e, ad agosto, sarà presente in edicola insieme a Bell’Italia, la rivista dedicata alle bellezze turistiche italiane.

© Riproduzione riservata