Vaccini, il governo conferma: autocertificazione per il prossimo anno scolastico

Per la frequenza del prossimo anno scolastico 2018-19 basterà l’autocertificazione ovvero una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentarsi alle scuole. E non è perentorio il termine del 10 luglio per l’invio della documentazione delle Asl agli istituti scolastici. La conferma arriva dai ministri della Salute e dell'Istruzione, Giulia Grillo e Marco Bussetti, che hanno illustrato oggi la circolare sull’obbligo vaccinale per il prossimo anno scolastico. E Grillo ha annunciato l’arrivo «a breve di una proposta di legge per la modifica dell’obbligo vaccinale come prevista dal decreto Lorenzin». L’intenzione del governo è quella di introdurre un obbligo «flessibile» che consideri «le diverse situazioni».

Le novità

La circolare prevede la dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione per i minori da zeo a sei anni e nessuna comunicazione, invece, per i ragazzi da 6 a 16 anni per i quali resta in vigore la documentazione presentata per l'anno scolastico 2017-2018 appena concluso. L'autocertificazione è prevista anche per i minori da 6 a 16 anni in caso di prima iscrizione.

La ministra Grillo: obbligo flessibile

L’atto di riforma dell’obbligo sarà fatto «in un tempo che consenta il dibatto parlamentare, ma celere per risolvere la questione», ha detto la ministra della Salute Grillo, assicurando che la proposta verrà «in pochissimi giorni presentata dal Parlamento». Ovviamente, ha detto, «non manterremo l'obbligo come è oggi: vogliamo una obbligatorietà flessibile che consideri le diverse situazioni». La ministra ha quindi affermato che «solo facendo una proposta di legge parlamentare possiamo fare un testo serio», la questione «non si deve trasformare in una lotta tra tifoserie e il dibattito è importante».

Grillo: aspetto un figlio e lo farò vaccinare

Rispondendo a una domanda dei giornalisti durante la conferenza stampa, la ministra della Salute Grillo ha rivelato di essere in attesa di un figlio, sottolineando la propria intenzione di vaccinarlo.

