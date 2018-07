Fondi per straordinari e best practices modello Ravenna: Salvini lancia “Spiagge sicure”

Best practices Modello Ravenna - località, assicura il Viminale, «che ha totalmente sconfitto qualsiasi tipo di abuso lungo le spiagge» - per i nostri lidi e stabilimenti balneari assediati da “vu cumprà” e venditori abusivi. È quanto impone a Prefetti, sindaci e Forze dell'ordine il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini con la circolare “Spiagge sicure 2018” finalizzata a garantire la sicurezza sugli arenili italiane. Due le principali novità introdotte nel documento, presentato questa mattina al Viminale nel corso di una conferenza stampa: la disponibilità di «qualche milione di euro» dal Fondo Unico Giustizia (Fug), «in corso di recupero», e il coinvolgimento diretto di sindaci e assessori che potranno anche pagare gli straordinari alle polizie locali per il pattugliamento delle spiagge.

L’appello agli italiani: non comprate prodotti falsi in spiaggia

L'obiettivo, ha spiegato il ministro, è quello di «combattere l'abusivismo commerciale e l'abusivismo sanitario», ma anche «tutto ciò che nelle nostre spiagge ha a che fare con la contraffazione, con l'illegalità, rimettendo al centro il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con il coordinamento dei prefetti». Salvini ha poi lanciato un appello agli italiani perché non si facciano tentare dall'acquisto di prodotti falsi, tra i più gettonati sulle spiagge italiane, perché comprare giocattoli borse o vestiti di dubbia origine può essere dannoso «per la vostra salute e per quella dei vostri figli». Attenzione anche a non farsi massaggiare sotto l'ombrellone «da coloro che non hanno nessun titolo per farlo». Gli italiani, riconosce Salvini, sono «i primi responsabili» del proliferare del falso, perché comprare in questo modo sulla spiaggia «significa aiutare la criminalità organizzata».

Fondi per la sicurezza da sequestri a mafie

Ma il ministro dell'Interno è consapevole che non bastano gli appelli. «Quest'anno – ha spiegato - aggiungiamo alcuni milioni di euro» che arrivano dai soldi nei conti correnti sequestrati ai mafiosi, «e quindi con doppio gusto: dalla mafia sulle nostre spiagge». «Il protagonismo dei sindaci e degli assessori», ha detto Salvini, è un altro punto importante per garantire la legalità, oltre al possibile coinvolgimento di associazioni di categoria come bagnini, albergatori e commercianti locali. In base alla circolare sarà possibile applicare il Daspo urbano per le aree ad alta densità turistica (introdotto dal Governo Gentiloni), emanare ordinanze mirate antidegrado ed elevare multe ai trasgressori. Multe pecuniarie già previste dal codice, tra 100 e 7.000 euro, non inasprite «perché sarebbe ipocrita se poi non è presente il personale in spiaggia».

Le best practices di Ravenna

Nella circolare sarà allegata la buona pratica per la sicurezza delle spiagge della Riviera dei pini, tra Cervia e Ravenna, basato su un protocollo di collaborazione per la sicurezza e l'antiabusivismo firmato dal prefetto di Ravenna, dai responsabili delle Forze dell'ordine e dai sindaci di Ravenna e Cervia, dal presidente della Camera di commercio e dai rappresentati delle associazioni di categoria del turismo. Il protocollo, giunto alla terza edizione, prevede l'utilizzo da metà aprile fino a settembre di oltre 70 agenti della Polizia municipale a presidio e monitoraggio di circa 45 km di costa, a piedi o a bordo di jeep, quad o segway nell'arco dell'intera giornata. Gli agenti della municipale impiegati nelle operazioni in spiaggia possono anche contare su una formazione mirata sui temi dell'accoglienza turistica.

L’attrito con il Quirinale sui fondi della Lega

A margine della conferenza stampa Salvini è tornato sul caso dei fondi della Lega inseguiti dai magistrati della Cassazione da cui, ieri, è scaturita una sua richiesta di incontro con il capo dello Stato. «Il presidente è in viaggio. Chiedere è lecito, rispondere è cortesia: spero di avere il prima possibile la gioia e l'onore di conferire con il mio presidente della Repubblica. Io chiedo e poi attendo rispettosamente la fissazione di una data per parlare delle tante cose belle che stiamo facendo come ministero», ha spiegato il ministro, piccato per la freddezza mostrata ieri dal Colle («Mattarella è all'oscuro di qualunque contatto con la Lega») al suo pressing per un faccia a faccia.

