L’estate del condominio e dei lavori con i bonus

Dagli interventi su balconi e terrazzi in condominio ai bonus fiscali per ristrutturazioni, energia e verde: Il Sole 24 Ore propone lunedì un doppio approfondimento sulla casa. “La guida rapida”, Il nuovo supplemento settimanale, è dedicata innanzitutto alle regole per opere e installazioni sulle parti esterne del condominio: si parla di balconi, terrazzi e lastrici solari, che rappresentano alcune tra le più frequenti fonti di contrasto tra i condòmini. Dalle tende ai condizionatori, dalle piante alle infiltrazioni, la guida passa in rassegna gli interventi ammessi, spiegando come dividere le spese e come prevenire le liti.

Il secondo contenuto speciale è rappresentato dall'Esperto risponde che propone un numero interamente dedicato ai quesiti dei lettori sugli incentivi fiscali per i lavori in casa: chiarimenti a 360 gradi sulle detrazioni per l'abitazione principale, i lavori di ristrutturazione, gli interventi su verde e giardini, il risparmio energetico, l'acquisto di mobili e le nuove opportunità di cessione degli stessi bonus.



Buche stradali, quando i Comuni evitano i danni

Diverse sentenze hanno escluso o riconosciuto la responsabilità dell'ente gestore della strada a seconda del grado di responsabilità del pedone. Conta anche l'incedere di chi inciampa. Così come cadere vicino casa, perché i luoghi sono noti. O anche l'età e l'agilità. Caso per caso, le indicazioni della giurisprudenza.



Guida al decreto: i professionisti “senza” split payment

Nuovo appuntamento con la guida al decreto legge “dignità”. In primo piano le disposizioni fiscali. I professionisti non sono più obbligati - quali fornitori di Pa e società sottoposte al meccanismo dello split payment - ad emettere fatture in regime di scissione dei pagamenti. Questa esclusione dallo specifico regime arriva a poco più di un anno dal loro ingresso (1 luglio 2017).



Studio professionale in auto-affitto: il canone si deduce

Sono sempre più frequenti i casi in cui i professionisti non acquistano l'immobile usato quale sede dell'attività, ma lo affittano da un'immobiliare in cui hanno una partecipazione. E poi deducono il canone di locazione. Il Fisco ha contestato questa soluzione, ma l'evoluzione della giurisprudenza tributaria prospetta soluzioni più favorevoli ai corrispondenti. E' questo uno degli argomenti al centro di “.professioni”, la nuova sezione settimanale all'interno del Sole 24 Ore del lunedì. Un altro piatto forte è rappresentato dal cambio di passo per gli studi professionali – commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e multidisciplinare – che evolvono dal modello tradizionale a quello digitale: una svolta che è in grado di imprimere una spinta positiva al numero di clienti, al fatturato e alle dimensioni dello stesso studio.

