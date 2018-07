Sanità, ai domiciliari il Governatore dem della Basilicata Pittella

Da questa mattina il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Pd), è agli arresti domiciliari nella sua casa di Lauria, in provincia di Potenza. Il provvedimento gli è stato notificato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta sul sistema sanitario lucano coordinata dalla Procura di Matera. Per lui le accuse sono di falso e abuso d'ufficio in relazione ad alcuni episodi di manipolazione di concorsi e di raccomandazioni nel sistema sanitario regionale. Le indagini sono cominciate circa un anno e mezzo fa in seguito all'esposto di un dipendente di una ditta fornitrice di servizi che non aveva ricevuto la sua quota di Tfr.

Pittella “deus ex macchina” della «distorsione istituzionale»

Nell'ordinanza in cui dispone l’arresto per il Governatore della Basilicata il Gip di Matera Angela Rosa Nettis descrive Pittella come il “deus ex machina” della «distorsione istituzionale» che si è verificata nella sanità lucana. L’uomo politico, sempre secondo il Gip, non si sarebbe limitatoa «ad espletare la funzione istituzionale formulando gli atti di indirizzo politico per il miglioramento e l'efficienza» della sanità regionale, ma avrebbe influenzato «anche le scelte gestionali» delle Asl, «interfacciandosi direttamente con i loro direttori generali» tutti da lui nominati.

Scambio continuo di «richieste illegittime, promesse o dazioni indebite»

L’indagine delle Fiamme Gialle avrebbe poi accertato «un sistema di corruzione e asservimento della funzione pubblica a interessi di parte di singoli malversatori» su richiesta di una ×moltitudine di questuanti» espressione di «pubblici poteri apicali». Questuanti che si sarebbero interfacciati tra loro «in uno scambio reciproco di richieste illegittime e promesse o dazioni indebite». La ratio che muove ed è al centro di questo sistema, scrive ancora il Gip, è «sempre la stessa»: vale a dire «la politica nella sua sempre più fraintesa accezione negativa e distorta, non più a servizio della realizzazione del bene collettivo ma a soddisfacimento dei propri bisogni di locupletazione e di sciacallaggio di potere e condizionamento sociale».

Arrestati anche Dg e responsabile Anticorruzione Asl Bari

Le Fiamme Gialle hanno eseguito anche altre 29 misure restrittive nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti «a vario titolo in fatti riconducibili a reati contro la Pubblica amministrazione». Tra questi ci sono il direttore generale dell'Asl di Bari, Vito Montanaro, e il responsabile Anticorruzione della stessa Asl, l'avvocato Luigi Fruscio, di Barletta. Agli arresti domiciliari anche il commissario dell’Asp Potenza Giovanni Chiarelli, mentre sono finiti in carcere Pietro Quinto (Asm Matera) e il direttore amministrativo dell'Asm, Maria Benedetto. Per Quinto, le accuse sono di corruzione e turbata libertà degli incanti.

Carriera a sinistra

Medico di professione, figlio dell'ex senatore socialista Domenico Pittella e fratello di Gianni, capogruppo dell'S&D al Parlamento europeo, Marcello Pittella negli Anni 90 è stato consigliere e assessore alle Attività produttive e allo sport della natia Lauria per il Psi, quindi consigliere e presidente della Provincia di Potenza per la Federazione Laburista e per i Democratici di Sinistra. Nel 2001 fu poi eletto sindaco di Lauria, e in seguito consigliere regionale (2005, 2010) per conto prima dell'Ulivo, poi del Pd, per poi essere nominato assessore alle Attività produttive nella giunta regionale presieduta da Vito De Filippo (2012). Dopo le dimissioni anticipate di quest'ultimo nell’aprile del 2013 a seguito di una inchiesta per peculato su diversi consiglieri e assessori Pittella, nonostante il suo coinvolgimento nella vicenda, divenne prima vicepresidente della Basilicata, per poi conquistare la presidenza per il centrosinistra in seguito al voto delle Regionali tenutesi nel novembre dello stesso anno.

