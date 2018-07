Mattarella riceverà Salvini lunedì. «Escluse considerazioni sulla magistratura»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini lunedì prossimo a mezzogiorno. «Sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura», precisa una nota del Quirinale in cui si riflettono le parole successive del leader del Carroccio. «Avrò il piacere di spiegargli (a Mattarella, ndr) le tante cose fatte nel mio primo mese da ministro, per mantenere le promesse, per difendere i confini, per proteggere gli italiani e riportare ordine, rispetto e tranquillità in Italia» scrive in un tweet.

Ieri Salvini è tornato a chiedere («rispettosamente») a Mattarella un incontro al suo ritorno dalla visita di Stato nei Paesi baltici, per «parlare delle tante cose belle che stiamo facendo qua al ministero». Senza alcun riferimento dunque alla sentenza della Cassazione sui conti della Lega lamentata dal vertice del Carroccio come «attacco alla democrazia». In ambienti parlamentari si è fatto notare che il Colle non rifiuta certo colloqui al vicepremier per discutere della sua attività politica e istituzionale. Ma il nodo era l'oggetto della richiesta di incontro: non solo intervenire sulla sentenza sui fondi alla Lega, come chiedeva inizialmente Salvini nelle dichiarazioni alla stampa, significa di fatto interferire con un altro potere dello Stato ma il rischio sarebbe di fare da sponda o addirittura da cassa di risonanza di nuovi attacchi ai giudici.

