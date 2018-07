Decreto dignità, il governo ci ripensa: per gli stagionali non serve la causale

Il governo ci ripensa, e smina una delle trappole per le imprese contenute nelle bozze iniziali del decreto estivo, relative al lavoro stagionale. Nel testo, bollinato dalla Ragioneria dello Stato, che attende la firma del Quirinale e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, viene ora inserito un comma che precisa come «i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza» delle causali, le motivazioni che l’azienda deve fornire per giustificare la proroga dei contratti a termine.

La svista avrebbe avuto effetti immediati

La precisazione è importante, e si è resa necessaria per rimediare a una svista, piuttosto grave, che avrebbe procurato effetti immediati. Nelle versione iniziale del decreto infatti i lavoratori stagionali venivano esentati dallo stop and go, ovvero la pausa tra la stipula di un rapporto e quello successivo, così come dal limite massimo della reiterazione del contratto a 24 mesi, ma non dalla causale per i rinnovi dopo il primo rapporto, visto che i novellati articoli 19, comma 1, 21 comma 1, del Dlgs 81 del 2015, si applicano anche al lavoro stagionale.

Ebbene, il risultato concreto sarebbe stato questo: che se un lavoratore stagionale era già occupato a termine per 12 mesi un eventuale rinnovo soggiaceva alla causale. Con la modifica inserita nel Dl, si supera il problema esentando i contratti stagionali anche dalle causali.

