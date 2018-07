Migranti: nave Diciotti entrata nel porto di Trapani. Salvini: non autorizzo a scendere

La nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo 67 migranti soccorsi 4 giorni fa dal cargo Vos Thalassa è entrata nel porto di Trapani. Nel frattempo proseguono gli «accertamenti giudiziari volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a repentaglio la vita dell’equipaggio del Vos Thalassa», fanno sapere fonti del Ministero dei Trasporti. Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini dal vertice Ue di Insbruck inisiste: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non c'è chiarezza su quanto accaduto io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti: se qualcuno lo fa al mio posto se ne assumerà la responsabilità». E ha aggiunto «o hanno mentito gli armatori o i marinai denunciando aggressioni che non ci sono state e allora devono pagare o l’aggressione c'è stata e allora i responsabili devono andare in galera».

Lo scontro nel governo sulla linea da tenere

Sulla vicenda si è alzata la tensione nel Governo. Già ieri, mentre dal ministero dei Trasporti, guidato da Danilo Toninelli (M5s) si faceva sapere che la Diciotti era diretta verso Trapani, Salvini metteva paletti: «Prima di concedere qualsiasi autorizzazione, attendo di sapere nomi, cognomi e nazionalità dei violenti dirottatori che dovranno scendere dalla nave in manette». E poliziotti sono saliti sulla Diciotti per acquisire elementi su quanto accaduto, mentre altri agenti si sono recati sulla Vos Thalassa per avere testimonianze di prima mano sui presunti autori delle minacce. Tutto materiale che sarà girato alla procura che dovrà spiccare i provvedimenti cautelari.

Nell'indagine effettuata dalla polizia nelle ultime 24 ore in mare ci sono due denunciati: un cittadino ghanese e di quello sudanese che devono rispondere di violenza, minacce e dirottamento. A decidere saranno i magistrati della Procura di Trapani, ma potranno farlo solo una volta attraccata la nave: solo in quel momento infatti si radicherà la competenza della Procura. I reati sarebbero stati commessi nei confronti del comandante e dell'equipaggio della Vos Thalassa dopo che i migranti avevano scoperto che la nave stava dirigendosi verso la Libia

Le indagini in corso

La Vos Thalassa gestisce la sorveglianza di una piattaforma della compagnia petrolifera francese Total. Indagini sono in corso anche per identificare eventuali scafisti a bordo dell'imbarcazione sulla quale si trovavano i 67 migranti soccorsi la sera del 9 luglio scorso dalla Vos Thalassa. Successivamente la Guardia costiera è intervenuta perché il comandante del mercantile ha segnalato una situazione di “grave pericolo” per l'equipaggio, tutto composto da italiani, minacciato da alcuni migranti soccorsi all'arrivo in zona di una motovedetta libica che li avrebbe riportati sulle coste africane. E per questo sono stati fatti trasbordare su nave Diciotti della Guardia costiera italiana.





