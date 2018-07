Vitalizi: la Camera approva il taglio per gli ex deputati, al via da gennaio 2019. Di Maio: «Giornata storica».

L’ufficio di presidenza della Camera ha dato l’ok al taglio vitalizi proposto da M5s. Un via libera accolto con lancio di palloncini e bottiglie di champagne dal Movimento, che festeggia in piazza Montecitorio l’abolizione dei vitalizi per gli ex deputati. In piazza anche il vicepremier Luigi Di Maio, che parla di «giornata storica» e assicura: Il prossimo passo sarà l’abolizione delle pensioni d’oro, lo faremo presto, prestissimo». E sui vitalizi aggiunge: «Adesso il Senato prenda esempio: si è affermato i principio che i privilegi si possono togliere».

«C’è ancora molto da fare nella lotta ai privilegi»

«Oggi è giornata storica - aveva già detto stamattina il vicepremier Luigi Di Maio - almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre trent’anni sancisce un principio chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti spetta, se non hai versato no». Per il vicepremier «è un principio di giustizia» anche se « c'è ancora molto da fare nella lotta ai privilegi. Mi avevano sempre detto che non si poteva fare. Siamo arrivati noi e in meno di cento giorni li abbiamo tagliati».

In un post su Facebook, il vicepremier ha ribadito: «Finalmente è arrivato. Oggi è il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni, quel momento fatidico che abbiamo regalato ai nostri cittadini in 100 giorni di Governo».

L'ufficio di presidenza della Camera è chiamato ad esaminare la delibera sul taglio dei vitalizi degli ex deputati. Un taglio che è priorità assoluta per il M5S e per il presidente Roberto Fico che punta come prossimo obiettivo anche l'eliminazione delle indennità di funzione per membri dell'ufficio di presidenza e presidenti di commissione di Montecitorio. Alla fine i dubbi residui nell’alleato di governo, la Lega, si sono dissolti nelle parole di tarda serata pronunciate da Matteo Salvini per il quale «il taglio di privilegi e vitalizi del passato era, è e rimane una priorità della Lega. Prima lo si fa, meglio è».

Al Senato avanti adagio

Fedeltà su di un tema bandiera dei pentastellati dimostrata, dunque. Il voto sulla delibera su cui Fico tiene dritta la barra sarà preceduto dall'esame degli emendamenti. Quello di Forza Italia e di FdI punta a riscrivere completamente il testo mentre più moderati sono i sei emendamenti di Alessandro Colucci di Noi con l'Italia, volti ad una mediazione tra l'entità dei tagli alle pensioni dei vecchi “onorevoli” e i tempi di applicazione (una parte dei dem è per il sì alle misure). E se tra gli ex deputati corre il tam-tam di minacce e ricorsi il Senato va (lentamente) per la sua strada. Non sono state ancora fissate le date in cui il Consiglio di presidenza di Palazzo Madama audirà tra gli altri il presidente dell'Inps Boeri. La presidente Elisabetta Alberti Casellati ha più volte puntualizzato di non nutrire «nessuna chiusura» in materia, tuttavia al Senato si intende seguire un percorso autonomo rispetto a Montecitorio.

Scure sulle “ pensioni d'oro” sopra i 4mila euro

Le cosiddette “pensioni d'oro” saranno tagliate «anche sopra i 4mila euro» per coloro che non hanno versato i contributi a sufficienza. È sempre Di Maio ad annunciare che il provvedimento è già pronto e sarà il passo successivo dopo il taglio ai vitalizi.Fino a oggi si era sempre parlato della soglia di 5mila euro ma per il ministro del Lavoro «l’obiettivo è quello di tagliare le pensioni d'oro per ridare alle minime».

