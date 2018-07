Stop a 8mila contratti? Lo dice la relazione tecnica. Ma per Di Maio non esiste: «Colpa delle lobby»

Nella relazione tecnica al decreto dignità «c'è scritto che farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno», ma «quel numero, che per me non ha alcuna validità, è apparso la notte prima che il dl venisse inviato al Quirinale». A dirlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, nonchè vicepremier, Luigi Di Maio, tornato oggi sulle cifre della perdita stimata di posti di lavoro per effetto della stretta sui contratti a tempo e su quelli in somministrazione prevista dal decreto.

I rilievi della relazione

Eppure nella relazione che accompagna ogni decreto legge, e quindi anche il decreto entrato in vigore oggi, che viene redatta dalla Ragioneria generale dello Stato, si legge chiaramente che 80mila contratti a tempo determinato superano la durata massima di 24 mesi introdotta dal decreto legge. E quindi tecnicamente sono in contrasto con il nuovo quadro normativo, cioé a rischio. La stessa relazione tecnica, poco più avanti, non lascia dubbi: «numero di soggetti che non trova altra occupazione dopo 24 mesi pari al 10% degli 80.000 di cui sopra (8.000)» l’anno. Nella tabella viene poi specificato che 3.300 non ritroveranno lavoro quest’anno (visto che il decreto è entrato in vigore il 14 luglio) e altri 8mila l’anno non lo ritroveranno dal 2019 al 2028. Pertanto è vero che nella relazione tecnica non si stima l’effetto positivo che le nuove norme dovrebbero portare, ma è anche vero che al momento non sono previsti incentivi per stabilizzare i contratti a termine a rischio.

In arrivo misure per incentivare tempo indeterminato

Per Di Maio, che ne fa tema di un video pubblicato su Facebook, gli 8mila posti perduti ogni anno a partire dal 2019 (e 3.300 quest’anno), oggi richiamati nei titoli sul tema di tutti i giornali, non sono «un numero messo dai miei ministeri o altri ministri». La verità, spiega, è che «questo decreto dignità ha contro lobby di tutti i tipi», evidentemente interessata a far passare il messaggio che la riforma comporterà una contrazione dei posti di lavoro. «Il mio sospetto - spiega - è che questo numero sia stato un modo per cominciare ad indebolire questo decreto e per fare un po' di caciara. Non mi spaventa, siamo stati abituati a cose assai peggiori in questi anni contro il Movimento. Ma tutti devono sapere che questo decreto non lo abbiamo fatto per aumentare la disoccupazione, siamo fermamente convinti che aumenterà i contratti stabili e stiamo lavorando a nuove misure per abbassare il costo del lavoro e incentivare i contratti a tempo indeterminato».

Stretta precariato ed effetti sul tempo indeterminato

Nella relazione, insiste il ministro difendendo il primo provvedimento”politico” del suo mandato a via Flavia, «non c’è scritto quanti contratti a tempo indeterminato nasceranno per effetto della stretta dei contratti a tempo determinato, visto che noi aumenteremo gli incentivi a tempo indeterminato». «É questo - conclude - che mi lascia veramente perplesso».

Ludopatie, rilancio delle misure «rivoluzionarie»

Entrato in vigore a mezzanotte, ancora fresco d'inchiostro dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», le “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (Dl 87/2018) continuano dunque a tenere banco in attesa dell'avvio, lunedì, del primo passaggio parlamentare. Nel video, Di Maio cerca di uscire dall’angolo e contro le critiche degli ultimi giorni rilancia le altre novità «rivoluzionarie» del Dl, come le misure sul gioco d'azzardo. «Non me ne frega niente che lo Stato fa soldi con il gioco d'azzardo legale, non me ne frega neanche niente che le squadre di calcio o i giornali hanno i loro introiti dal gioco d'azzardo, perché spendiamo miliardi di euro della sanità per disintossicare dall'azzardopatia e curare la depressione. Il minimo sindacale da fare è eliminare la pubblicità e l'abbiamo eliminato», sottolinea il vicepremier 5 Stelle.

