Berlusconi contro il Dl dignità: M5S schiavi delle ideologie di sinistra

«L'azione del Governo nazionale è confusa e contraddittoria, ci sono provvedimenti dannosi sia per le aziende sia per i lavoratori». Il leader azzurro, Silvio Berlusconi, torna a farsi sentire sui temi della politica nazionale intervenendo in diretta telefonica agli Stati generali di Forza Italia in corso a Pescara, in Abruzzo. Nel mirino dell'ex premier, in particolare, il decreto legge dignità, pubblicato ieri sulla “Gazzetta Ufficiale”: «Con questo provvedimento - spiega Berlusconi - i Cinque Stelle confermano non solo di essere del tutto inadatti e incapaci di governare, ma anche di essere prigionieri delle vecchie ideologie della sinistra, che anche la sinistra ha ormai abbandonato. Quindi di tutto l'Italia avrebbe bisogno meno che di politiche veterocomuniste, pauperiste, giustizialiste, illiberali, che già stanno dando effetti preoccupanti».

Da lunedì «dura battaglia» per correggere decreto

Da lunedì il decreto omnibus, che tra le altre cose riscrive il decreto Poletti relativo al Jobs Act, sarà all'attenzione delle commissioni parlamentari e Forza Italia, promette l'ex premier, «combatterà una dura battaglia» sui temi economici e del lavoro: «Speriamo con tutto l'aiuto del centrodestra di riuscire a correggere la rotta di questo esecutivo» conclude Berlusconi. Il Dl dignità «è un colpo mortale per le aziende e i lavoratori» e «va interamente riscritto». rincara la dose Giorgio Mulè, deputato azzurro e portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato, che stanno infatti «lavorando in questa direzione. Non daremo tregua al governo».

Sì a riforma intercettazioni, dagli Usa importare istituto cauzione

Ai suoi riuniti a Pescara Berlusconi parla anche del capitolo Giustizia inserito nel programma nazionale del partito, difendendo in particolare la proposta di non appellabilità delle sentenze di assoluzione. «Se una persona è stata trovata innocente e assolta, basta. Il processo è finito», sintetizza il leader azzurro, auspicando «una riforma della giustizia per assicurare il diritto ai cittadini a un giusto processo, cioè la differenziazione tra i giudici e i pm, e una nuova disciplina delle intercettazioni». La riforma della Giustizia dovrebbe intervenire anche sul fronte del diritto alla difesa e della custodia preventiva, «e cioè non si va più in galera senza un processo e una condanna se non per reati violenti». Dall’America l’Italia dovrebbe importare «l'istituto della cauzione», contenendo i tempi dei processi entro la media europea: «Ci vogliono 1120 giorni per una sentenza di primo grado, in Olanda 98 giorni. Non pretendiamo questo, ma almeno di restare dentro la media europea», conlclude Berlusconi.

Solo una «autocertificazione preventiva» per costruire una casa

L’altro cavallo di battaglia azzurro rilanciato da Berlusconi è la semplificazione dei permessi edilizia, con una semplice «autocertificazione preventiva» come unico documento necessarrio «per costruire una casa». «Se uno vuole costruire una casa, manda una lettera al Comune, poi la costruisce rispettando le leggi urbanistiche e i regolamenti sanitari, solo alla fine arrivano le autorità ispettive e di controllo per certificare che tutto è stato costruito regolarmente e in tempo per rimettere a posto le cose o emanare una pesante imposta. Così riparte tutta l'edilizia che ha perso 550 mila posti di lavoro con la sinistra al governo del Paese», spiega. Il programma messo a punto per l’ultima campagna elettorale al centro della telefonata di Berlusconi comprende anche l’abolizione delle tasse sulla prima casa e sulle donazioni.

