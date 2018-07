Dalla cronista Tg1 al produttore: ecco la rosa M5S per il Cda Rai

C’è la cronista della redazione politica del Tg1, Claudia Mazzola, che da anni segue il Movimento 5 Stelle, e c’è l’avvocato Paolo Favale, fino al 2014 responsabile della struttura Societario e legislativo della Rai e poi licenziato in tronco con l’accusa di aver diffuso informazioni riservate (la Cassazione ha appena accolto il ricorso contro il suo licenziamento). C’è il manager Paolo Cellini, docente di economia digitale alla Luiss con un passato in multinazionali come Microsoft e Disney, e la milanese Beatrice Coletti, che è stata a capo delle produzioni del Gruppo Fox e di Freemantle Media Italia. Fino al documentarista e produttore Tv Enrico Ventrice, romano classe 1974, che negli ultimi 12 anni ha lavorato per l’azienda italo-americana Global Vision Group Newsnet e che da gennaio 2015 allo scorso marzo ha curato la gestione dei tecnici e l’organizzazione della produzione per la sede Rai di New York.

Oggi gli iscritti al M5S potranno esprimere una preferenza sulla piattaforma Rousseau tra questi cinque nomi: i più votati saranno i candidati per il Cda della Rai che il M5S indicherà mercoledì, quando Camera e Senato dovranno eleggere per la prima volta due componenti ciascuna. Altri due saranno espressi dal Consiglio dei ministri, il settimo dall’assemblea dei dipendenti dell’azienda.

Che cosa rivela la rosa del Movimento? Intanto non si tratta di nomi notissimi al grande pubblico. L’operazione ricorda quella della squadra di governo presentata da Luigi Di Maio prima delle elezioni, da cui è arrivato il premier Giuseppe Conte. Chiaro l’obiettivo: allontanare i sospetti di essere diventati un partito come gli altri, desideroso di mettere le mani sulla Tv pubblica. Le cinque figure proposte, selezionate tra quelle che avevano trasmesso alle Camere i propri curriculum, servono ai pentastellati per potersi dire immuni alla «lottizzazione». «Vogliamo dire basta - sostengono dal blog - alla concezione distorta del pluralismo come spartizione di un feudo secondo canoni cencelliani». Una linea apparentemente condivisa con la Lega, almeno a

leggere quanto prometteva sulla Rai il contratto di governo: «Intendiamo adottare linee guida di gestione improntate alla maggiore trasparenza, all’eliminazione della lottizzazione politica e alla promozione della meritocrazia nonché alla valorizzazione delle risorse professionali di cui l’azienda già dispone».

Ma i punti deboli non mancano. Intanto non è stato chiarito chi abbia effettuato la prima scrematura dei 236 curriculum presentati per il Cda (presumibilmente Luigi Di Maio, coadiuvato da Rocco Casalino e Stefano Buffagni, che seguono il dossier con la solita supervisione di Davide Casaleggio) e neanche secondo quali criteri. È quello che fa dire a Roberto Rosso, da Forza Italia, che «il M5S offre agli iscritti non tutti i candidati ma una rosa di nomi attentamente vagliata dalla Casaleggio Srl». Il deputato Pd Michele Anzaldi fa notare come la selezione della giornalista Mazzola «è il trionfo del conflitto di interessi, l’apoteosi della lottizzazione politica del servizio pubblico» e chiede al Tg1 di sostituirla nel ruolo di cronista che segue il M5S e all’Ordine dei giornalisti di intervenire. Dalla sua, il Movimento può ricordare che anche Mazzola nel 2014 era finita nel mirino del blog, accusata da Casalino in quanto autrice dell’«ennesimo servizio fazioso del Tg1». I rapporti, con il passare del tempo, sono però nettamente migliorati.

Certo è che dalla cinquina sono stati esclusi grillini doc come Dino Giarrusso, ex Iena, che pure aveva presentato il curriculum e che sperava di riciclarsi dopo la delusione alle elezioni. E sicuramente il metodo della votazione online continua a distinguere il Movimento dalla Lega, più avvezza alla spartizione delle poltrone e finora più fortunata nella selezione della propria classe dirigente. Tanto più che il vero segnale sulla natura della nuova Rai arriverà dalla scelta del direttore generale, che secondo la riforma varata dal governo Renzi avrà più poteri. Il patto per sbloccare la partita delle nomine prevederebbe che a indicarlo debba essere il Movimento (anche se la nomina spetta al Mef), in quanto forza politica più votata alle elezioni del 4 marzo. In pole resta Fabrizio Salini, ex La7. Per la presidenza si punta a un accordo su un giornalista prestigioso. Come quello di Milena Gabanelli, che ieri dalle pagine del Corriere della Sera ha minuziosamente raccontato i numeri monstre della Rai (oltre 13mila dipendenti, 8 diverse testate, un numero di Tg nazionali che non ha eguali nel mondo) «che attende il prossimo giro di giostra», augurandosi «un management esperto e libero dai condizionamenti della politica».

