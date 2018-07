Decreto lavoro, la «mina» delle causali su 280mila contratti

Si può discutere se saranno effettivamente 8mila, o una cifra maggiore o minore, le persone che, ogni anno, non ritroveranno una occupazione dopo i 24 mesi di rapporto a termine. Ma non c’è dubbio che il primo provvedimento economico del governo Conte sul lavoro si debba confrontare con i numeri. E soprattutto con le reazioni delle imprese, visto che le nuove regole, per scelta consapevole o refuso normativo, trovano, da ieri, applicazione “retroattiva”, chiamando in causa anche i rapporti a termine in corso, seppur limitatamente a proroghe e rinnovi.

Ecco allora che questi numeri vanno visti. Nessuno contesta, e non lo ha fatto ieri neppure il vice premier, Luigi Di Maio, che, ogni anno, si attivino due milioni di rapporti a termine, somministrazione inclusa (al netto di stagionali, agricoli e Pa). Di questi due milioni di contratti, il 4%, vale a dire 80mila rapporti, supera la durata effettiva di 24 mesi, che, sempre da ieri, rappresenta il nuovo tetto massimo per un impiego a tempo determinato in Italia. Si parla di contratti (non di posti di lavoro), che, tecnicamente, quindi, dal 14 luglio scorso, si pongono in contrasto con la disciplina contenuta nel decreto Conte, e pertanto sono a “rischio”.

Certo, nessuno, a priori, può sapere quanti di questi 80mila rapporti proseguirà con il giro di vite delle nuove regole. Dipende da tanti fattori, non secondarie fiducia e crescita ma certamente in queste ore le imprese sono in allarme. La relazione tecnica di accompagno al decreto legge prova a fare una stima, prudente, ipotizzando che il 10% degli 80mila rapporti oltre i 24 mesi, possano non essere confermati (per via delle nuove e più stringenti regole), e di conseguenza indica in 8mila soggetti i potenziali interessati a non trovare altra occupazione ogni anno fino al 2028 (per il 2018 si scende a 3.300 in considerazione del fatto che siamo già a metà luglio). Le minori entrate della “stretta” sono conteggiate in circa 50 milioni di euro l’anno, e hanno “ballato” fino all’ultimo, in cerca di copertura; ed è stato questo - non la burocrazia - uno dei motivi per cui il decreto legge è arrivato alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ben 11 giorni dopo il varo in consiglio dei ministri.

Se si entra ancora più nel dettaglio emerge che le nuove disposizioni accendono una potenziale «spia rossa» su una platea più ampia di contratti a termine: facciamo riferimento ai 280mila rapporti che attualmente superano i 12 mesi di durata. Per loro, sempre da ieri, sono cambiate le regole, e in caso di eventuali proroghe e rinnovi è divenuta necessaria la causale, vale a dire di una delle due nuove ragioni che giustificano l’utilizzo di un lavoratore a tempo determinato (esigenze temporanee, oggettive, estranee all’attività ordinaria o sostitutive di altri lavoratori, oppure connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria). Oltre alla causale, per ciascun rinnovo scatta, in aggiunta, l’aggravio contributivo di 0,5 punti e le proroghe scendono da cinque a quattro. Ai 280mila, anche qui contratti, non posti di lavoro, si arriva considerando che l’86% dei rapporti temporanei è di durata inferiore all’anno, e quindi è solo il restante 14% a superare i 12 mesi. Prendendo, così, il bacino dei due milioni di contatti a termine annui, il 14% di tale numero, è pari, appunto, a 280mila rapporti che superano la durata di 12 mesi.

Anche qui, come si comporteranno le aziende è difficile ipotizzarlo a priori. Stiamo però parlando di un bel bacino di persone potenzialmente coinvolte. Una indicazione, di massima, ce la fornisce uno studio di Veneto Lavoro: in Veneto il decreto Conte interessa circa 50mila anni uomo. Se si pensa che il Veneto rappresenta meno del 10% del tempo determinato in tutt’Italia, si può concludere, approssimando, che a livello nazionale gli anni uomo coinvolti dal dl sono un pò meno di mezzo milione.

