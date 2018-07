Frattura confermata, Nibali costretto al ritiro dal Tour de France

Vincenzo Nibali è costretto al ritiro: la frattura di una vertebra costa la rinuncia al Tour de France dopo la dodicesima tappa. Gli esami all'ospedale di Grenoble confermano la prima diagnosi dopo la caduta provocata da una moto a 4 km dall'arrivo all'Alpe d'Huez. alle Olimpiadi di Rio al Tour de France di quest'anno, la sfortuna continua a stravolgere il destino di Vincenzo Nibali.

Questa volta a infrangere i sogni dello squalo siciliano ci si è messa anche la polizia francese che insieme all'irruenza dei soliti invadenti tifosi del ciclismo gli hanno provocato una brutta caduta. Nonostante tutto, Nibali si è rialzato riuscendo a contenere il distacco dai primi che cavallerescamente lo hanno atteso, ma all'arrivo i forti dolori lo hanno costretto ad andare prima al centro medico e poi all'ospedale di Grenoble per verificare l'esistenza una sospetta frattura vertebrale.

«Faccio fatica a respirare»

Subito dopo aver tagliato il traguardo della mitica tappa dell'Alpe d'Huez il vincitore del Tour del 2014 aveva ammesso di “faticare a respirare e di non riuscire a stare in piedi''. ''Spero non sia nulla di grave ma vediamo domani'' aveva aggiunto Nibali prima di recarsi all'ospedale di Grenoble per gli accertamenti di rito. Nibali ha poi spiegato la dinamica della sua caduta: «In quel tratto di percorso la strada si restringeva, c'era tanta gente per strada e cominciavano le transenne: c'erano due moto della polizia, io sono scattato dietro a Froome e mi sono ritrovato a terra. Al momento il contraccolpo è stato così forte che faticavo a respirare, ora non riesco a stare in piedi: vedrò col mio osteopata, spero non sia nulla di grave ma vediamo domani..». Nibali è rammaricato perché si sentiva in grado di attaccare: «Avevo provato uno scatto prima per capire come stavano gli altri, poi ero pronto a partire nel finale: purtroppo e' andata così...».

Le ultime notizie su Nibali le ha date in serata da Grenoble il ds della Bahrein Merida, Alberto Volpi: «Per Vincenzo aspettiamo l'esito degli esami. Vincenzo in questo momento è all'ospedale per gli accertamenti e prima di prendere una decisione aspettiamo i referti». Non è la prima volta che Nibali si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Da ricordare l'altro brutto appuntamento con la sfortuna alle Olimpiadi di Rio nel 2014 quando lo squalo siciliano scivolò rovinosamente in discesa mentre era arrivato ad un podio sicuro se non una possibile medaglia d'oro.

