Cdp, intesa su Fabrizio Palermo nuovo amministratore delegato

Fumata bianca per il rinnovo dei vertici di Cdp. Il nuovo amministratore delegato sarebbe l’attuale direttore finanziario Fabrizio Palermo, sostenuto dal M5s. La decisione è arrivata al termine di un vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Giovanni Tria e Luigi Di Maio e il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. Durante il vertice è stato raggiunto anche l’accordo per la nomina del nuovo direttore generale del Tesoro, individuato in Alessandro Rivera, attuale responsabile del dipartimento banche, sponsorizzato dal ministro dell’Economia Tria. Con la scelta di Palermo e Rivera, in entrambi i casi si fanno crescere professionalità interne.

Il braccio di ferro tra Tria e i partiti di governo

In questi giorni si è consumato sulle nomine un lungo braccio di ferro tra il ministro Tria e i partiti di maggioranza. Con il premier Conte nel ruolo di “paciere”. Il giallo del vertice di ieri a Palazzo Chigi con i due vicepremier e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, convocato e annullato ieri in meno di mezz'ora, è stato un termometro delle tensioni in atto. Il ministro è stato accusato di voler bypassare i partiti. Tria, con l'avallo del presidente dell'Acri (l’Associazione delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio), Giuseppe Guzzetti, era pronto a indicare per Cdp come amministratore delegato Dario Scannapieco, ex vicepresidente della Bei e vicino a Mario Draghi. Ma i Cinque Stelle puntavano su Fabrizio Palermo, oggi direttore finanziario di Cdp, nel ruolo di Ad o almeno in quello di Dg con deleghe pesanti. Nomina che ha l’ok della Lega

Gli obiettivi del M5s

In CdP M5S conta su Palermo per trasformare la Cassa nella banca pubblica degli investimenti prevista nel contratto di governo. Il nuovo istituto, sul modello francese, nelle intenzioni dei pentastellati serve a riappropriarsi delle leve della politica economica. Magari per gestire partite complesse, come quella dell’annunciata “nazionalizzazione” di Alitalia. Scannapieco non piace neppure alla Lega, peraltro restia a rimanere a mani vuote.

La tensione con M5s si è innalzata anche sul ruolo di direttore generale del ministero del Tesoro, per il quale Tria voleva appunto Alessandro Rivera, già vice dell'ex direttore Vincenzo La Via, mentre i pentastellati spingevano per Marcello Minenna, ex assessore a Roma.



