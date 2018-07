Dl lavoro, per i contratti a termine periodo transitorio fino al 30 settembre

Periodo transitorio fino al 30 settembre per l’applicazione delle nuove norme ai contratti a termine già in corso. Via lo “stop and go” per i contratti di somministrazione e incentivi alle aziende che stabilizzano i lavoratori. E ancora, nuove regole per le causali di rinnovo nei rapporti di somministrazione. Sono tra le più importanti novità previste dai quasi 1.000 emendamenti al decreto dignitàpresentati alla scadenza delle 20 di ieri sera nelle commissioni Lavoro e Finanze della Camera. L’annunciato ripristino parziale dei voucher ( in agricoltura e nel turismo) sarà con tutta probabilità presentato in un secondo momento dal governo, forse con un emendamento in Aula.

In vista del 26 luglio, data in cui il Dl 87 approderà in Aula, lunedì prossimo riprenderanno i lavori con l’esame dell’ammissibilità degli emendamenti da parte delle commissioni di Montecitorio.

Periodo transitorio e somministrazione

Per i contratti a termine già in corso al 14 luglio, data di entrata in vigore del dl lavoro, si applica la “vecchia” disciplina. Il periodo transitorio termina il 30 settembre. Per quel che riguarda il rinnovo dei contratti in somministrazione, sono stati presentati due emendamenti con indicazioni opposte, che andranno dunque chiarite. Tutte e due le proposte di modifica introducono infatti una causale per il rinnovo giustificata da un picco di produzione, ma mentre un emendamento pone tale picco in capo all’agenzia di somministrazione, l’altro lo pone in capo all’azienda utilizzatrice.

Sempre riguardo alla somministrazione, tra gli emendamenti della maggioranza spunta anche la proposta di eliminare lo “stop and go”, vale a dire la pausa tra un rinnovo e l’altro.

Incentivi alla stabilizzazione e sgravi hi-tech

Per l’azienda che converte il contratto a termine di un lavoratore con più di 35 anni in contratto a tempo indeterminato è previsto il rimborso dello 0,5%, ovvero dell’aggravio contributivo che dal 14 luglio scatta su ogni rinnovo di contratto a termine. Sul fronte innovazione, poi, c’è la proposta di un credito d’imposta per le attività legate all’uso dell’intelligenza artificiale.

© Riproduzione riservata