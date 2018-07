Fin dove si spingerà Salvini contro Tria e Conte

Prima è stato il turno di Luigi Di Maio che sulla Cassa depositi e prestiti ha tenuto un braccio di ferro durissimo con il ministro Tria e ieri è stato quello di Salvini che lanciava avvertimenti al titolare dell’Economia su come dovrà essere la legge di bilancio.

Sul fatto cioè che si potrebbero anche sforare i vincoli di bilancio e che sui vari e possibili «no» che dirà l’Europa, la Corte dei Conti o l’Inps, o i mercati lui «se ne farà una ragione» perché già in autunno bisogna mandare segnali agli elettori sulla Fornero e sulla pressione fiscale. Consigli “utili” che arrivano a Tria proprio nelle ore accese dalla trattativa sulle nomine in cui le tensioni si sono alzate non solo per la Cdp ma per l’Istat e l’Inps.

Tutti enti pubblici che saranno coinvolti nella stesura di questa prima manovra e che saranno, pure loro, ben sotto pressione. E intanto, nel Dl proroghe, si rosicchia al Mef pure la competenza in materia di credito cooperativo (si veda articolo a pagina 5).

E ieri sembrava casuale - ma forse lo era fino a un certo punto - quel passaggio di Mattarella davanti ai magistrati quando ha parlato di ruoli pubblici e di come, chi è stato eletto o nominato, non possa esercitare queste funzioni piegandole «a interessi di parte» o per mirare «al consenso elettorale». Piccole tracce che vanno già verso una moral suasion per evitare quei conflitti aperti che minaccia Salvini. E anche se Tria si è preparato allo scontro più duro blindando il Mef con il neo-direttore generale e con il Ragioniere generale dello Stato - o con i suoi uomini alla Cdp - sarà comunque difficile resistere alla pressione politica dei due azionisti di Governo. Che peraltro scavalcano sistematicamente non solo il ministro dell’Economia ma lo stesso presidente del Consiglio. Per esempio, non è sfuggito come Salvini nell’intervista al Corriere della sera non abbia esitato a parlare dei Servizi incurante delle competenze di Giuseppe Conte.

A questo punto sembra che l’estate non passerà liscia ma servirà per mettere sotto stress il Mef e Palazzo Chigi. Il punto è fin dove spingerà il braccio di ferro il vicepremier leghista. Fino al punto di provocare le dimissioni di Tria? La scelta di violare gli impegni con Bruxelles, probabilmente, comporterebbe pure contraccolpi per gli Esteri guidati dall’europeista Moavero. Ci si troverebbe, dunque, non soltanto davanti a una dimissione di peso ma a una tappa verso il voto anticipato. Per quanto infatti Di Maio tiri la corda non arriverà mai a spezzarla perché non vuole giocarsi la carta delle urne. Ma Salvini cosa farà? Tra l’altro, lui avrà a che fare anche con quella parte leghista più responsabile che è fatta da Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia, non a caso messi uno a Palazzo Chigi e l’altro al Mef. Non si capisce ancora se per consentire al leader di fare la sua propaganda ma senza correre rischi o se alla fine ne saranno travolti pure loro.

