Senatore-governatore, D’Alfonso resiste ma il tribunale potrebbe arrivare prima del Parlamento

«In Abruzzo per l’Abruzzo e in Italia per l’Italia» è il grido di guerra di Luciano D’Alfonso: presidente della regione Abruzzo e, dal 4 marzo scorso, anche senatore del Partito democratico. Le due cariche sono incompatibili ma l’esponente democratico continua a mantenerle in attesa che la Giunta per le elezioni di Palazzo Madama lo costringa a optare. Lui ha fatto sapere che lascerà la regione ma lo “sfratto” potrebbe arrivare prima con una sentenza del tribunale dell’Aquila al quale si sono rivolti i consiglieri di opposizione del Movimento 5 Stelle.

I casi risolti

D’Alfonso non è l’unico tra i i neo-eletti che ha dovuto scegliere tra l’incarico parlamentare e un’altra carica non cumulabile. Francesco Cannizzaro (Forza Italia) e Wanda Ferro (Fratelli d’Italia), per esempio, sono i due consiglieri regionali calabresi sbarcati alla Camera per la XVIII legislatura: siccome la Costituzione stabilisce all’articolo 122 che «nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento», lo scorso 22 maggio i loro colleghi calabresi ne hanno decretato all’unanimità l’incompatibilità. Cannizzaro e Ferro si sono dimessi. Lo stesso ha fatto il 25 giugno Raffaele Topo, consigliere campano del Pd, “promosso” deputato. Prima ancora aveva lasciato il suo posto nel consiglio regionale dell’Emilia-RomagnaGaleazzo Bignami(neo-deputato di Fi), accusando però di «bullismo istituzionale» la maggioranza di centrosinistra che aveva convocato l’assemblea per discutere il suo caso e decretarne la incompatibilità.

L’anomalia abruzzese

Al Consiglio regionale abruzzese le cose sono andate diversamente. Seppur per un solo voto, infatti, lo scorso 8 maggio è stata respinta l’istanza di incompatibilità nei confronti di D’Alfonso. La maggioranza di centrosinistra ha di fatto accolto l’argomentazione del governatore: lo status ufficiale di senatore scatta solo dopo la convalida da parte della Giunta per il regolamento del Senato. Che, al tempo, non si era ancora costituita e che ha eletto il proprio presidente (Maurizio Gasparri, Forza Italia) solo qualche giorno fa.

La resistenza di D’Alfonso

Il caso D’Alfonso sarà trattato nei prossimi giorni in Giunta e il governatore ha fatto sapere che lascerà L’Aquila per Roma. Nel frattempo, però, resiste nel doppio ruolo: «Le mie dimissioni - ha detto l’ex sindaco di Pescara, arrivato in Regione nell’estate di quattro anni fa dopo aver battuto il governatore uscente di centrodestra Giovanni Chiodi - appena si definirà la mia natura giuridica di senatore. In termini giuridici, l’ordinamento mi precisa che se non interviene la convalida io sono sub iudice. La mia votazione può essere invalidata. Voglio avere certezza di questa condizione giuridica e dopodiché realizzo quella che ho anticipato come la scelta di opzione». Da un punto di vista politico, però, la motivazione è un’altra: «Sto rimanendo a fare le due attività, con una fatica fisica che non mi spaventa, perché voglio rendere irrevocabili le risorse» per la regione.

La parola ai giudici

I ragionamenti del governatore - una militanza politica cominciata tra i giovani della Democrazia cristiana e proseguita nel centrosinistra, dal Partito popolare alla Margherita fino al Pd - non convincono affatto il Movimento 5 Stelle, opposizione in Consiglio regionale, che ha fatto ricorso al Tribunale civile dell’Aquila. Il giudizio abbreviato potrebbe portare già nelle prossime ore a una decisione che anticiperebbe quella del Parlamento. Il governatore-senatore ha finora incassato un solo stipendio. Non per sua scelta ma perché così impone la legge (n.56 del 2014): «Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell’esercizio dell’opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta».

© Riproduzione riservata