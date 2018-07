Mutui, la domanda continua a crescere nonostante le incertezze

Il costo medio dei nuovi mutui alle famiglie per l'acquisto di una casa viaggia attorno all'1,8 per cento. Quello per i prestiti alle imprese attorno all'1,4 per cento. Entrambi i valori sono lievemente calati nel secondo trimestre (segnalava Bankitalia nel Bollettino economico del 13 luglio) e in questo contesto di offerta ultra-accomodante si attende una continua crescita delle domande di mutuo per la casa da parte delle famiglie anche nel trimestre estivo (il calo dei costi è perlopiù legato all'abbassamento dei tassi fissi).

LA DOMANDA DI PRESTI DA PARTE DELLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI

(Fonte: Indagine Bankitalia sul credito bancario nell'are euro luglio 2018)

Domanda di credito, più chance per famiglie che per imprese

L'Indagine sul credito bancario nell'area euro (Bank lending survey) diffusa oggi conferma queste tendenze per l'Italia: più chance di crescita della domanda di credito per comprare casa e una minore per quella da parte delle imprese per finanziare le proprie attività. Una spinta ulteriore a queste aspettative potrebbe derivare non tanto dalle mosse di politica monetaria (giovedì dal board Bce ci si attende al più un dettaglio sui tassi dopo la fine dell'estate 2019) quanto da una riduzione dell'incertezza sui mercati e nell'opinione pubblica (quali saranno le vere scelte del governo in materia di politica economica in autunno?).

Offerta elevata e tassi bassi anche in prospettiva

Le domande vecchie e nuove proposte nell'Indagine insistono molto sul fattore aspettative. E le risposte sembrano indicare una sola direzione: l'offerta è elevata e i tassi applicati restano molto bassi, anche in prospettiva. Le famiglie ne potrebbero approfittare visto che il loro livello di indebitamento in rapporto al reddito disponibile era sceso al 61,1% a inizio anno, un livello ben al di sotto della media dell'area euro (94,8%). In rapporto al Pil il debito delle famiglie italiane è sceso dal 41,3 al 41,1% tra fine 2017 e i primi mesi del 2018 (contro il 58,1% dell'area euro). Il peso degli oneri sostenuti per rimborsare vecchi debiti (interessi e capitale) resta invece attorno al 9,6%. Insomma, le condizioni per confermare le previsioni delle banche - ovvero che la domanda di mutui crescerebbe ancora da qui a fine anno - ci sono tutte. Resta appunto l'incognita sulle scelte di politica economica, anche se di queste nella Survey non si parla, e delle misure che i mercati prenderanno una volta che saranno messe nero su bianco nella prima legge di bilancio della nuova legislatura.

