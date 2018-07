Fs, Toninelli firma la decadenza dell’intero Cda

«Ho appena firmato la decadenza dell'intero cda di Fs per chiudere con il passato. Siamo il governo del cambiamento e pensiamo che non esista attività industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, che non abbia un risvolto etico». L’annuncio arriva via Facebook dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. «Ora - ha aggiunto - la barra si sposta sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e di qualità dei loro spostamenti. E in tutto questo la 'cura del ferro' ha un ruolo fondamentale». Non si tratta «di occupazione di poltrone - riferiscono fonti del ministero dei Trasporti in merito all'azzeramento del Cda delle Ferrovie - ma è il cda che ha in qualche modo costretto, con le sue prese di posizione, il governo a questo tipo di provvedimento».

Assemblea da convocare entro il 31 luglio

«Penso che domani l'assemblea verrà rimandata. Nei prossimi giorni saprete la decisione ma l'assemblea di domani non ci sarà», aveva detto questa mattina il ministro dei Trasporti Toninelli a margine di un evento della Fondazione Luigi Guccione onlus. Nel pomeriggio i ministeri dell'Economia e dei Trasporti nella lettera indirizzata ai consiglieri di amministrazione della società, sottolineano che l'assemblea delle Ferrovie dello Stato per il rinnovo del Cda deve essere convocata entro il 31 luglio prossimo. ««Si chiede di provvedere - è scritto - alla convocazione d'urgenza dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo di amministrazione ovvero di assicurare i presupposti per lo svolgimento di un'assemblea in forma totalitaria da tenersi entro il 31 luglio».

Rixi, svolta necessaria per dare accelerata competitività

«Il sistema ferroviario del Paese ha assoluto bisogno di un'accelerata sul traffico merci su ferro e rendere più competitiva la catena logistica italiana e del Mediterraneo», ha sottolineato il sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi. «L’azzeramento del cda» di Fs «è l'atto necessario e responsabile per avere quello spazio di manovra indispensabile per fare scelte nuove sulla logistica nazionale, condizione di base per ridare centralità al Paese nel bacino del Mediterraneo e a livello europeo».

Marcucci (Pd): da M5S e Lega una spartizione selvaggia

Attacca il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci: « È una spartizione selvaggia, che fa impallidire quelle della Prima Repubblica. I vertici delle Ferrovie, una società che fattura 9 miliardi, spazzati via con un post di Facebook del ministro Toninelli. Lega e M5S si ripartiscono i settori di pertinenza, senza nessun riguardo delle professionalità, delle competenza e dell'esperienza. Avevano promesso la trasparenza, è in atto un accaparramento che non ha precedenti».

E sulla Tav lavori fermi

«Adesso nessuno deve azzardarsi a firmare nulla, ai fini dell'avanzamento dei lavori sulla Tav». aveva scritto ieri su facebook il ministro, dopo aver aperto a scelte - caldeggiate dalla Lega - che portino a un “miglioramento” della tratta ad alta velocità, senza bloccarla come chiede invece gran parte del mondo M5s.

L'obiettivo, frena il ministro pentastellato, è «ridiscutere integralmente l'infrastruttura, senza preclusioni ideologiche ma senza subire il ricatto delle scandalose scelte precedenti». Una valutazione è in corso.

© Riproduzione riservata