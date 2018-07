L’Italia ricorda l’ex Ad Fca. La Camera ferma per un minuto l'esame Dl Dignità

«È accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato». Così John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha annunciato questa mattina la morte dell'ex amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo dal 27 giugno scorso per un intervento alla spalla. Da Palazzo Chigi, con una nota, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte esprime «il cordoglio mio e di tutto il governo per la scomparsa di Sergio Marchionne. Le mie sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari». «Onore a un uomo che ha fatto tanto e avrebbe potuto fare ancora molto. Un pensiero ai familiari di Sergio Marchionne e un augurio a chi ha l'onore e l'onere di prendere il suo posto», è invece il commento del vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Il dolore di Mattarella: «Ha scritto pagina importante»

«La notizia della scomparsa di Sergio Marchionne, purtroppo non più inattesa, ci addolora e lascia un vuoto in tutti coloro che ne hanno conosciuto e apprezzato le qualità umane, intellettuali, professionali», afferma il capo dello Stato Sergio Mattarella. Marchionne - secondo il presidente della Repubblica - «ha scritto una pagina importante nella storia dell'industria italiana. Nella sua responsabilità di leader della Fiat ha attraversato anni di trasformazioni assai profonde e radicali dei mercati, dei sistemi di produzione, delle strategie finanziarie, delle relazioni sindacali. Ha assicurato continuità e rilancio fino a costruire una nuova aggregazione, a dar vita a una nuova più grande realtà per sostenere la competizione. Marchionne - conclude Mattarella - ha saputo testimoniare con la sua guida tutto questo, mostrando al mondo le capacità e la creatività delle realtà manifatturiere del nostro Paese»

A Montecitorio stop ai lavori sul Dl Dignità

Alla notizia, le commissioni Lavoro e Finanze della Camera, impegnate nell'esame del Dl Dignità, hanno fermato i lavori per un minuto di silenzio, seguito da un applauso, uno dei primi gesti con cui la politica italiana ha voluto ricordare il manager. «Grazie per il lavoro, la fatica, i risultati. E per l'orgoglio italiano portato nel mondo», ha invece twittato l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. L’economista Renato Brunetta, deputato di Forza Italia, sottolinea in un altro tweet come Marchionne sia stato «il più grande manager che l’Italia abbia conosciuto negli ultimi 20-30 anni. Sergio ci mancherai».

Capigruppo M5s: vicini ai familiari di Marchionne

I capigruppo M5S di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, affidano a una nota congiunta le loro parole di cordoglio a nome del Movimento: «Siamo vicini ai familiari di Sergio Marchionne ai quali va il nostro abbraccio più sincero. Rispetto per il ruolo che Marchionne ha avuto in questi anni di indubbio

protagonismo sulla scena economica internazionale».

Berlusconi: figura simbolo, lo avrei visto bene premier

Lungo e commosso il ricordo di Marchionne che il leader di Forza Italia affida ad una nota in cui sottolinea come l’Italia perda «non soltanto il più brillante dei suoi manager, ma una delle figure simbolo del nostro Paese». Marchionne, si legge ancora, «ha rappresentato l'Italia migliore: quella operosa e concreta, seria e preparata, dotata di visione e capace di guardare al futuro. Un'Italia che non ha paura della competizione, sa affrontarla e vincerla grazie alla qualità del prodotto italiano e alla capacità creativa delle persone e delle imprese». Nella parte concusiova, Berlusconi torna sulla sua proposta - fatta tempo addietro «senza avvertirlo prima» e di cui non si è mai pentito - di affidargli la guida del Paese. «Lo penso ancora», scrive l’ex premier, perchè « le caratteristiche di una persona straordinaria come Marchionne, la competenza, la preparazione, la capacità dimostrata di ottenere risultati importanti, sarebbero state preziose, se fosse stato disponibile, per ridare dignità alla politica».

Prodi: in Marchionne grande spirito di volontà e capacità di lavoro

Parole sentite arrivano anche da un altro ex premier italiano ed ex presidente della Commisisone Ue, Sergio Prodi, che di Marchionne ricorda «l'empatia immediata» suscitava negli studenti della Brown University durante le sue lezioni «e l'attenzione che sapeva catturare con il suo atteggiamento diretto e coinvolgente». In lui, prosegue la nota di Prodi, si associavano «grande spirito di volontà e una straordinaria capacità di lavoro con cui ha saputo affrontare la sfida, non facile, dell'industria automobilistica».

Martina (Pd): «Il Paese perde personalità coraggiosa e instancabile»

Il segretario Pd, Maurizio Martina, affida invece a una nota il cordoglio del partito. «Il Paese - si legge - perde una personalità coraggiosa e instancabile che ha lavorato con passione e tenacia per l'Italia nel mondo. Alla famiglia e all'azienda il cordoglio mio e di tutto il Partito democratico». Via twitter anche il ricordo del presidente del gruppo dem a Palazzo Madama Andrea Marcucci: «Sergio Marchionne è stato un gigante, ha innovato, ha portato la Fiat fuori da una crisi che sembrava senza via di uscita, ha creato posti di lavoro e come è normale ha fatto anche errori. La sua visione, il suo operato resteranno nella storia».

Zaia: se ne va un punto di riferimento dell'economia

«Il primo pensiero va all'uomo, alla sua famiglia, ai suoi cari ai quali rivolgo le mie condoglianze in questo momento così doloroso». Queste invece le parole scelte dal presidente del Veneto Luca Zaia per esprime il suo cordoglio. «Ho avuto occasione di conoscerlo - ricorda Zaia - ricavandone il senso di una persona di grande levatura. Di certo ha scritto la storia dell'imprenditoria nazionale e internazionale, e con lui se ne va un punto di riferimento dell'Economia con la E maiuscola - conclude - che non sarà facile sostituire».

Barbagallo (Uil): entrerà nella storia per salvataggio Fiat

Dal fronte sindacale, il segretario generale Carmelo Barbagallo esprime il «sincero cordoglio» di tutta la Uil per la morte di Marchionne, che «entrerà nella storia come l'uomo che ha salvato la Fiat». La Uil - prosegue - «ha partecipato alla realizzazione di questo obiettivo: vorremmo che si onorasse la sua memoria dando continuità produttiva e occupazionale, in Italia e nel mondo, a questo disegno di sviluppo». «La scomparsa di Sergio Marchionne è un fatto che addolora il sindacato e tutto il mondo del lavoro perchè l'amministratore di Fca ha salvato il gruppo dal fallimento con scelte illuminate ed una straordinaria capacità di innovazione industriale», sottolinea invece la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. Marchionne - conclude - «è stato un manager che ha segnato davvero un' epoca, un interlocutore del sindacato oculato ed intelligente che ha cercato sempre di fare squadra attraverso una visione moderna ed innovativa delle relazioni industriali».

