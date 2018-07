Dalla Tunisia a Gerusalemme, alla Crimea: quando Moavero si smarca da Salvini

La famosa frase di Agatha Christie «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova», si applica anche alla politica estera del governo giallo verde. Una politica che nell’ultimo periodo ha due volti: quello del titolare della materia, il ministro Moavero Milanesi; e quella del collega Matteo Salvini, che ha la responsabilità sul Viminale ma che per i temi che affronta, a partire dalla gestione dei flussi migratori sul piano della sicurezza, non è estraneo a invasioni di campo in settori e temi che, almeno sulla carta, non gli competono. Tunisia, Gerusalemme e Crimea: per tre volte in poco tempo il responsabile della Farnesina e il mondo della diplomazia ha dovuto chiarire la posizione italiana, dopo che Salvini era intervenuto sulle stesse questioni proponendo interpretazioni non proprio conformi alla linea Moavero. Invasioni di campo dell’Interno sugli Esteri non sono mancate anche nel governo precedente, tra Minniti e Alfano, spesso in relazione alla partita per la stabilizzazione della Libia e il contenimento degli sbarchi nei porti italiani.

Moavero si smarca da Salvini: non riconosciamo l’annessione della Crimea

L’ultima occasione, in ordine di tempo, risale a mercoledì, quando alla richiesta, avanzata dall’ex presidente della Camera Laura Boldrini durante il question time a Montecitorio, di commentare il riconoscimento, da parte di Salvini, della legittimità del discusso referendum sull’annessione russa della Crimea, Moavero ha chiarito: «Il governo ritiene che vadano sempre rispettate le regole del diritto internazionale. L’Italia non ha riconosciuto le autorità regionali designate nel marzo 2014», aderendo alle sanzioni in accordo con quanto stabilito dall’Ue. Il responsabile della Farnesina si è così smarcato dal collega di governo, che in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi al Washington Post aveva detto di considerare legittima l’annessione della Crimea da parte della Federazione russa.

Il vicepremier: sì a Gerusalemme capitale di Israele. Ma non è la posizione Ue

Nella stessa intervista Salvini confidava di essere favorevole al riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello Stato d’Israele. Una posizione, quella espressa dal vicepremier, che poco si concilia con la linea di politica estera italiana su questa questione. Una linea più assestata su quella dell’Unione europea, che ha giudicato in maniera negativa la scelta del presidente Usa Trump di spostare l’ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme. Una scelta che per Bruxelles, ma anche per Roma avrebbe potuto e potrebbe complicare un processo di pace tra arabi e israeliani già di per sé non facile. Una posizione analoga su Israele è stata espressa da Salvini già a marzo, quando, incontrando la stampa estera, il ministro aveva chiarito: «Condivido la scelta di Trump su Gerusalemme capitale di Israele. Senza scegliere l’una o l’altra parte, conto si possa arrivare in fondo al processo di pace ma tutti quelli che mettono in discussione l’esistenza dello Stato di Israele non vogliono la pace e quindi questo è uno dei cardini della nostra politica estera».

«La Tunisia esporta galeotti». Poi la diplomazia evita la rottura

Infine, il terzo indizio. A giugno il responsabile del Viminale è stato interpellato sui casi di intemperanza registrati nei centri di accoglienza, che avrebbero tra i protagonisti migranti tunisini. In quell’occasione ha detto che «la Tunisia è un Paese libero e democratico che non sta esportando gentiluomini ma spesso e volentieri esporta galeotti». Immediata la reazione del ministero degli Esteri tunisino, che in una nota ha espresso «il suo profondo stupore per le dichiarazioni del ministro degli Interni italiano sul dossier immigrazione». E ha ricordato di aver ricevuto l’ambasciatore italiano per informarlo del grande stupore. La Tunisia ha un’importanza strategica nell’ambito della gestione dei flussi migratori provenienti dal Nord Africa. Nei giorni successivi, anche grazie a un’intensa attività diplomatica per evitare che i rapporti tra i due paesi peggiorassero, il rapporto tra Roma e Tunisi è migliorato. La crisi diplomatica è stata solo sfiorata.

© Riproduzione riservata