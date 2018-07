Cruciverba, quiz e anagrammi per mettere alla prova le proprie conoscenze economiche

C'è la teoria dei giochi. E l'economia ne fa largo uso per spiegare le scelte in situazioni competitive, siano esse legate alla finanza o a temi più macroeconomici. E c'è la pratica dei giochi. La prima si addice alle aule, la seconda agli ombrelloni e ai luoghi di relax. Soprattutto se si tratta di enigmi, cruciverba, rebus e indovinelli. È puro piacere, curiosità, divertimento, pur in presenza di una condivisione rigorosa di regole comuni. Enigmistica24, in edicola con Il Sole 24 Ore ogni sabato a partire dal 28 luglio, offre un altro sguardo (quello ludico) all'economia e alla cultura. E sfida i suoi lettori ad una forma di ozio creativo, ginnastica mentale per chi voglia mettersi alla prova, magari togliendo la polvere da nozioni apprese durante gli studi o usando al meglio ciò che la cronaca (certo sempre sorprendente) rilascia ora per ora. Il gioco è esplorazione e, pagina dopo pagina, sarà evidente la rotta che ciascuno vorrà dare alla sua curiosità.



Giocare, come si gioca in queste pagine, significa risolvere problemi. E forse viene fuori il manager, l'attitudine al “problem solving”. Ma forse è meglio pensare di essere, più semplicemente, dei giocatori, con quanto di nobile e letterario il termine porta con sé. Però una cosa è certa: l'indovinello, l'enigma e il gioco di erudizione sono comunque cose serie. Stanno nel nostro passato, come l'idea degli oracoli, dei presagi, delle profezie e dei sogni: un codice primordiale ancorato nella nostra cultura di esseri umani. Quasi un vero linguaggio. Un codice, però, che serve anche a spiegarci perché, dopo un anno di fatiche e di lavoro, adesso è giusto “staccare” e divertirsi.

“Enigmistica24” sarà in edicola ogni sabato fino al 25 di agosto al prezzo di 50 centesimi oltre al costo del quotidiano.

