Dignità, assunzione obbligata dopo un anno senza causale. Colf escluse da aggravio su rinnovi

Cantiere ancora aperto per il decreto Dignità, sul quale è in corso la maratona di voto sugli emendamenti delle commissioni Lavoro e Finanze della Camera in vista dell'approdo in Aula fissato a lunedì 30 luglio. Una delle modifiche approvate oggi riguarda colf e badanti, categorie che saranno escluse dall'aggravio dello 0,5% sul rinnovo dei contratti a termine previsto dal Dl. La norma, proposta dal Pd, evita che i costi aggiuntivi ricadano sulle famiglie che fanno ricorso al lavoro domestico. Via libera anche ad un emendamento dei relatori che trasforma automaticamente in assunzione stabile il contratto a tempo determinato per il quale, superati i 12 mesi, non siano stati indicate le causali. Il decreto consente le assunzioni a tempo senza causali solo nel primo anno di attivazione.

Tetto 30% per i contratti a tempo

Un altro emendamento approvato dalle due commisisoni fissa un tetto del 30% al numero dei contratti a tempo determinato, compresi quelli in somministrazione, rispetto al numero complessivo dei contratti a tempo indeterminato presenti nella stessa azienda. Previste anche multe di 20 euro al giorno per la somministrazione fraudolenta. e l'esclusione delle agenzie di Somministrazione dall'obbligo di indicare le causali per il rinnovo dei contratti a termine. I costi aggiuntivi applicati ai rinnovi (il già ricordato 0,5%) si applicheranno anche ai contratti a termine in somministrazione.

Rapporto annuale alle Camere sugli effetti del Dl

Novità anche per il monitoraggio degli effetti del provvedimento: ogni anno il Governo dovrà presentare al Parlamento una relazione sull'impatto delle nuove norme. L’emendamentoa porvato, anche questo targato Pd, prevede che «il ministro del Lavoro riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni» del capo primo del decreto che contiene la stretta sui contratti a termine, le novità sulla somministrazione, il rincaro per i rinnovi e l'aumento delle indennità in caso di licenziamento illegittimo. Tra le altre modifiche approvate una deroga per le collaborazioni dei volontari del soccorso alpino dalla disciplina del rapporto subordinato.

© Riproduzione riservata