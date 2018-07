Dal Def al giudizio Ue: tutte le tappe e gli scogli verso la legge di Bilancio

Le grandi manovre sulla legge di Bilancio 2019 sono già iniziate. Ma la partita entrerà nel vivo solo a settembre, alla ripresa dopo la pausa estiva. Calendario serrato che ha già come prima scadenza il 27 settembre, quando il governo dovrà presentare la nota di aggiornamento del Def. Poi ci sarà entro il 20 ottobre la presentazione del disegno di legge di Bilancio vero e proprio. Nel mezzo, il giudizio della Ue sulla «manovra». Più due scogli politici: le elezioni regionali in Trentino Alto Adige (21 ottobre) e a novembre quelle in Basilicata (sempre che la data non sia spostata al 2019).

L’aggiornamento del Def

Entro il 27 settembre il governo dovrà pubblicare la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef) dello scorso aprile. Nota di aggiornamento tanto più cruciale visto che il Documento di economia e finanza lasciato in eredità dal governo Gentiloni è una fotografia della situazione esistente (quadro tendenziale) senza gli interventi programmatici dovuti agli interventi delle politiche del governo Conte.

I nuovi dati sul Pil, deficit e debito

Con la NaDef il governo aggiorna, appunto, gli obiettivi programmatici del Def presentato l’aprile precedente. La Nota contiene anche i nuovi parametri macroeconomci riferiti, tra l’altro, a Pil, rapporto deficit-Pil e debito pubblico-Pil. Il documento è fondamentale, in quanto sulla base degli orientamenti programmatici esposti nella Nota, il Governo presenta, entro il 20 ottobre, il disegno di legge di bilancio, dando inizio alla sessione parlamentare di bilancio. Quest’anno sotto la lente c’è soprattutto il possibile rallentamento del Pil.

Documento programmatico di Bilancio: 15 ottobre

Il 15 ottobre, come tutti gli altri paesi dell’area euro, il Governo italiano dovrà trasmettere alla Commissione Europea e all’Eurogruppo il Documento programmatico di bilancio per l’anno successivo. Il documento è formato da una serie di tabelle e riassume gli obiettivi della successiva legge di Bilancio: il saldo di bilancio, la descrizione e la quantificazione delle misure contenute nella manovra e le indicazioni su come tali misure diano seguito alle raccomandazioni formulate dalle istituzioni europee.



Legge di bilancio il 20 ottobre

Il governo presenterà ufficialmente in Parlamento, entro il 20 ottobre, il disegno di legge di Bilancio. Il testo contiene le misure (e la loro quantificazione economica) necessarie a realizzare gli obiettivi indicati nella nota di aggiornamento del Def. È qui che dovranno essere individuati i 12,4 miliardi di risorse necessarie per evitare lo scatto delle clausole di salvaguardia legate all’aumento dell'Iva. Nonché è qui che dovrebbero trovare posto le misure forti del governo giallo-verde: flat tax e reddito di cittadinanza.

Regionali in Trentino AA e Basilicata

La sessione di bilancio si intreccerà con due appuntamenti politici: le elezioni regionali in Trentino Alto Adige e quelle in Basilicata. Per le prime c’è già la data: 21 ottobre. In realtà si tratta delle elezioni provinciali a Trento e Bolzano, i cui consigli formano poi l’assembrela della Regione. In Basilicata, ancora non è stato deciso il giorno, ma 5 anni fa si è votato a metà novembre. Le consultazioni potrebbero quindi anche slittare a inizio 2019, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie. I due appuntamenti serviranno anche a testare l’impatto su M5S e Lega delle polemiche seguite al decreto dignità.



Il giudizio della Commissione Ue: 30 novembre

Entro il 30 novembre la Commissione Ue dovrà esprimere un primo parere sulla legge di bilancio italiana (e su quella di tutti gli altri Stati membri), per verificare l'aderenza agli impegni presi sul fronte dei vincoli di finanza pubblica. Di solito la Commissione aspetta sempre che a inizio novembre vengano prima pubblicate le sue previsioni economiche d’autunno (a partire dai dati dal Pil fino al rapporto deficit -Pil e e a quello debito-Pil). La Commissione, negli ultimi due anni, si è limitata a dare un primo parere entro fine novembre, per poi dare un giudizio definitivo sulla manovra nella primavera dell’anno successivo.





Il via libera definitivo dalle Camere: 31 dicembre

Come un normale disegno di legge, la “manovra” deve essere approvata dalle Camere, ma il via libera definitivo dovrà arrivare entro il 31 dicembre. Nel corso dell’iter parlamentare, in base alle richieste dei partiti, potrebbero poi intervenire delle modifiche. Limature potrebbero esserci anche in seguito alle indicazioni che verranno da Bruxelles. Il testo, in base alle esperienze degli anni passati, inizia da un ramo del Parlamento, dove viene modificato, per poi passare all’altro ramo, dove viene modificato una seconda volta per poi ritornare all’altra Camera “blindato”.

