Dl dignità: presentati in Aula alla Camera oltre 400 emendamenti

Sono oltre 400 gli emendamenti presentati in Aula alla Camera al decreto legge dignità. È quanto si apprende da fonti parlamentari della maggioranza. In commissione erano stati circa il doppio, ma ne sono stati votati circa trecento segnalati. Il voto finale al provvedimento (decreto legge 87/2018) è atteso per giovedì 2 agosto. Il successivo passaggio al Senato nella settimana pre-vacanze dovrebbe essere immune da ulteriori modifiche.

Relatore: collaboriamo ma no ostruzionismo lobby

Intervenendo in Aula alla Camera nel corso della discussione generale sul provvedimento, il relatore al decreto per la commissione Lavoro, Davide Tripiedi, ha affermato: «Siamo orgogliosi di avere portato in Aula questo provvedimento, e vogliamo approvarlo in spirito di collaborazione leale. Ma diciamo no all’ostruzionismo di chi vuole portare le pretese e le richieste delle lobby. Andremo avanti perché ce lo chiede il Paese e migliaia di precari che hanno subito la violenza da parte di aziende, ma la maggioranza delle aziende non sono così, poco corrette».

Di Maio: decreto non fa favori, solo ai cittadini

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Lugio Di Maio, intervenuto anche lui in Aula, ha chiarito che «non c’è stato nessuno spiraglio per gli interessi delle lobby ma porte aperte agli interessi dei cittadini, ringrazio i parlamentari per aver tenuto duro e tenuto fede a contratto di governo». Ha poi aggiunto che nel testo «non c’è interesse di partito, non c’è un favore a nessun prenditore, a nessun banchiere, a nessun amico, a nessun parente, commi nascosti che celano qualche vergogna e non è nato da pressioni di Bce, Fmi, Ue o Paesi stranieri».

