Ilva, Di Maio: miglioramenti non ancora soddisfacenti. Se gara è sbagliata carte in Procura

«Ho chiesto ad ArcelorMittal dei miglioramenti sul piano ambientale e occupazionale e per me non sono ancora soddisfacenti». Al termine del controverso tavolo Interistituzionale sull'Ilva tenutosi oggi al ministero dello Sviluppo economico (oltre 60 sigle convocate) il vice premier Luigi Di Maio fa il punto sul dossier Ilva di Taranto annunciando a breve - «credo già domani» - un incontro azienda-sindacati sul piano occupazionale.

«Stop polemiche, con noi su Ilva cambio di passo»

Con l'incontro di oggi al Mise sull'Ilva «si passa da un metodo in cui il mio predecessore firmava con ArcelorMittal senza dirlo neanche ai sindacati al momento in cui tutti si possono confrontare direttamente», ha spiegato Di Maio difendendo la scelta di convocare un tavolo super allargato di soggetti e stakeholder Ilva. «È un cambio di passo nel metodo e non capisco come si possa polemizzare su una cosa del genere», ha aggiunto. L’approccio avuto sinora sul futuro dell’impianto siderurgico di Taranto è stato quello di «fare di tutto per liberarsene», approccio «che non è il mio» ha spiegato Di Maio, respingendo l’idea che Governo e maggioranza abbiano fretta a chiudere la questione. «Sappiamo bene che il termine è il 15 settembre, anzi che i limiti temporali sono prima perchè non si può arrivare a scadenza su una questione come Ilva», ha concluso.

Ora disclosure pubblica su documentazione ArcelorMittal

«In queste ore con le Direzioni (ministeriali, ndr) stiamo affrontando le questioni, appena raccolte tutte le informazioni anche dal ministero dell'Ambiente che ha avviato una sua procedura, credo questa settimana faremo una richiesta all'Avvocatura dello Stato. Se il Governo precedente ha sbagliato la gara si prende una responsabilità senza precedenti. Mi auguro di no perché altrimenti io porto le carte in Procura perché vuol dire che ci sono dei reati», ha poi messo in chiaro Di Maio parlando con la stampa al termine dell'incontro. Adesso «procederemo alla disclosure pubblica del documento che ci ha presentato ArcelorMittal, nel quale ci sono le proposte che hanno fatto sul piano occupazionale e ambientale, così che tutto il mondo scientifico italiano possa analizzarle».

© Riproduzione riservata