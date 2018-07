Rai, domani Cda, mercoledì la conta in Vigilanza: presidenza Foa a rischio

«La Vigilanza discuterà perché è una sua prerogativa, ma vorrei comprendere perché Foa non va bene. Non è all'altezza perché non appartiene al club degli scacchi dei giornalisti pariolini che passano il tempo a scrivere con la loro penna sui loro giornali?». Se lo chiede il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, tornato oggi a difendere il giornalista ed ex editorialista del “Giornale” Marcello Foa, controcverso candidato della maggioranza e del Governo alla presidenza della Rai a causa delle sue posizioni apertamente sovraniste. Le parole di Di Maio aprono una settimana decisiva per i vertici di viale Mazzini, ma soprattutto per gli equilibri interni al Centrodestra.

Domani Cda riunito per ufficializzare incarichi

Venerdì scorso, su indicazione di Giovanni Tria, ministro dell'Economia e in quanto tale maggiore azionista della Rai, il Governo aveva indicato quali membri del Cda Rai di sua spettanza lo stesso Foa (vicino alla Lega e alle posizioni dei sovranisti) e l'ex manager di Sky e La7, Fabrizio Salini, sponsorizzato dal vicepremier Di Maio. Con una certa precipitazione, al termine del Consiglio dei ministri il Governo ha poi subito parlato dei due neo consiglieri rispettivamente come i prossimi presidente e amministratore delegato dell'azienda. Una scelta che in realtà, in base alla legge 220/2015 (la riforma della governance Rai voluta dall'ex premier Renzi entrata in vigore a gennaio 2016) spetta al Cda Rai e soprattutto alla Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai. L'accelerazione non è piaciuta però al Pd, pronta a schierarsi contro la «logica spartitoria» della maggioranza, ma neanche a Forza Italia, che si è sentita scavalcata dall'accordo Di Maio-Salvini, e chiede un passo indietro sul nome di Foa per fare spazio ad un altro candidato che offra maggiori garanzie agli azzurri.

Spaccatura nel centrodestra

L'ostilità di Forza Italia non è da sottovalutare, perché nei prossimi giorni i suoi voti potrebbero essere decisivi. La prima tappa sarà domani, quando è convocato il Cda Rai, il primo a 7 componenti (finora erano 9). Ne fanno parte, oltre a Foa e Salini, quattro consiglieri eletti dal Parlamento (Rita Borioni, Pd; Beatrice Coletti, M5S; Igor De Biasio, Lega; e Gianpaolo Rossi, Fratelli d'Italia). Il settimo consigliere è un rappresentante eletto dei dipendenti Rai, Riccardo Laganà. A loro spetterà formalizzare i nomi indicati da Lega e M5S, che possono contare su 4 voti su 7, ma c'è un ma. Le nomine dovranno poi passare al vaglio della Commissione parlamentare di vigilanza della Rai, organismo di garanzia da poco costituito e guidato dal giornalista Alberto Barachini, senatore di Forza Italia già nello staff di comunicazione dell'ex premier Silvio Berlusconi.

Maggioranza senza voti in Vigilanza

I componenti della Vigilanza Rai sono 40, e per la ratifica dei vertici dell'azienda serve l'assenso (a scrutinio segreto) dei 2/3, pari a 27 voti. La maggioranza controlla 21 voti: 14 M5s + 7 Lega. Pd e Forza Italia esprimono 7 voti ciascuno, Fratelli d'Italia e LeU due voti, e un voto viene espresso dal componente che fa riferimento al gruppo Misto. A conti fatti, con 21 voti della maggioranza, 19 dell'opposizione, e una soglia minima di 27 voti da raggiungere, convincere Forza Italia diventa decisivo. Ma gli azzurri, ad oggi, rimangono contrari ad ogni accordo, come ha spiegato Antonio Tajani in un comizio a Mestre. Stessa linea il Pd, che chiede un no compatto dei partiti della minoranza: «Mi auguro che tutte le opposizioni respingano la provocazione che la maggioranza ha messo in atto sulla Rai con il consiglio dei ministri di venerdì, quella non è una presidenza di garanzia ma una provocazione».

Anzaldi (Pd): nomina Foa può essere bloccata dal Cda

A complicare le cose c'è poi un possibile inciampo anche in Cda, prospettato oggi su Facebook da Michele Anzaldi, renzianissimo deputato Pd e segretario della commissione di Vigilanza Rai. Per Anzaldi, la nomina di Foa a presidente Rai potrebbe essere bloccata già domani se in Cda insieme alla consigliera Borioni voteranno no anche il consigliere eletto dai dipendenti Laganà e il consigliere votato da Fdi e Fi Giampaolo Rossi. «A votare in Cda - spiega Anzaldi - saranno sei consiglieri, perché è evidente che Foa non possa votare per se stesso e magari risultare decisivo nella sua elezione. Servono tre voti per bloccare la nomina. Il progetto di Foa lo ha illustrato, con la consueta arroganza, il vicepremier Luigi Di Maio: i dipendenti Rai sono “raccomandati” e “parassiti”. Di fronte a parole del genere, come potrebbe il consigliere Laganà votare a favore di Foa?».

