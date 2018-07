Tajani: su Rai metodo sbagliato, non potremo votare Foa

«Non potremo votare il candidato a presidente Rai indicato dal Governo. Avremmo voluto che si fosse seguito un metodo diverso». Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, incontrando la stampa a Mestre (Venezia), in merito all’indicazione di Marcello Foa come presidente della Rai da parte di Lega e M5S. «Auspico che la Lega torni a far parte del centrodestra. Oggi questo Governo sembra una guida grillina con oscillazioni che ci fanno preoccupare. Crediamo nel centrodestra - ha aggiunto - e all’accordo sottoscritto con il nostro elettorato».

Dal decreto dignità «danni irreparabili»

Per il vicepresidente di Fi e fedelissimo di Silvio Berlusconi (che già aveva sparato a zero contro le nuove misure sul lavoro) «il decreto di Maio è destinato a creare danni irreparabili. Siamo all’opposizione - ha proseguito Tajani - e non cambiamo idea. Siamo contro la disoccupazione e il lavoro nero. Siamo per l’industria, le Pmi, l’artigianato, l’agricoltura che possono creare posti di lavoro e che sono la colonna vertebrale del paese». Non è un caso che la conferenza stampa si sia tenuta a Mestre, centro del Veneto in cui gli imprenditori hanno criticato le nuove misure sul lavoro.

Le giunte di centrodestra non si toccano

«Votare no alla Rai non ha nulla a che vedere con l’alleanza di centrodestra, non ha nulla a che vedere con le giunte di centrodestra. Quello tra il Movimento 5 stelle e Lega è un matrimonio contro natura», ha affermato Tajani. «Abbiamo contestato il metodo visto che al Governo c’è una parte importante del centrodestra e nessuno ci ha consultato. Sarebbe stato normale che i nostri alleati avessero concordato con noi una scelta», ha concluso.

No a partito unico, aprire a liste civiche

«Non ci sarà il partito unico. Noi crediamo nel centrodestra unito che abbia il minimo comun denominatore; però noi siamo diversi», ha spiegato Tajani sul fronte alleanze. «Il centro destra ha più consensi se ha più forze che lo compongono. Forza Italia, Tajani ha sottolineato, ha iniziato «una fase nuova. Ci saranno i congressi a livello provinciale, comunale a fine anno o ad inizio 2019. Con la nomina di Adriano Galliani - ha concluso - ci sarà un'iniziativa per allargare appunto alle liste civiche federate che potranno partecipare alle nostre iniziative».

