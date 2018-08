A Santa Margherita e Capri 1 milione di euro per 80 metri quadri, ma prezzi in calo

Santa Margherita resta la regina: avere un appartamento di circa 80 metri quadrati in questa rinomata località della Liguria vuol dire avere in tasca un assegno circolare da un milione di euro (in media si pagano 13mila euro al metro quadro). C’è poi Capri che quest’anno scalza Forte dei Marmi per le case più pregiate (12.800 euro contro 12.700 al metro quadro). A seguire, si trovano le più rinomate località montane italiane: Madonna di Campiglio, Courmayeur e Cortina d'Ampezzo. Ad aggiornare i prezzi delle abitazioni nelle località turistiche è l’Osservatorio nazionale immobiliare turistico della Federazione dei mediatori agenti d’affari di Confcommercio con la collaborazione di Nomisma.

L’indagine parte dall’analisi dei dati delle compravendite e delle locazioni di 203 località di mare e 112 di montagna e lago. Dati dai quali emerge una leggera crescita delle compravendite: rispetto al 2016, infatti, nel 2017 le transazioni registrate a livello complessivo sono aumentate del 3,5 per cento. In particolare, le località marine hanno fatto segnare +4,8%, quelle lacuali +8%,mentre quelle montane sono diminuite del 4,3 per cento. Sono principalmente gli italiani, con l'81% ad acquistare abitazioni per trascorrere le vacanze; il rimanente 19% delle compravendite sono prerogativa dei clienti stranieri (in linea con il 2016). Nel 2018, il prezzo medio per l’acquisto di un’abitazione turistica in Italia si attesta a 2.173 euro al metro quadro commerciale, con un trend dei prezzi di vendita delle case per vacanza in ulteriore contrazione: il dato medio fa segnare una flessione annua del 2,5 per cento . L’Umbria è la regione che ha registrato il calo più intenso (-4,5%), a seguire Abruzzo e Lazio (-4,0%) e Sardegna (-3,5%). Nelle località marine, il calo maggiore dei prezzi medi di compravendita si registra ancora in Abruzzo e Lazio (-4,1%), quello più contenuto in Puglia (-0,4%). Tra le località di montagna o lago la maggiore variazione negativa è ancora una volta in Umbria (-4,5%) e, a seguire, in Abruzzo (-3,9%), mentre in Friuli Venezia Giulia si è rilevata una sostanziale stabilità (-0,1 per cento).

Come detto Santa Margherita Ligure si conferma ancora una volta in cima alla classifica delle principali località turistiche per quanto riguarda i prezzi massimi di compravendita di appartamenti top o nuovi con prezzi da 13mila euro al metro quadro. Completano il podio Capri con 12.800 e Forte dei Marmi con 12.700. A seguire, si trovano Madonna di Campiglio (12.400 euro), Courmayeur (11.200) e Cortina d'Ampezzo (10.800). Completano la top ten Selva di Val Gardena (9.900), Porto Cervo (9.500), Anacapri (9.000) e Ortisei (8.900). Non sono mancate riduzioni piuttosto significative delle quotazioni anche in queste località rinomate: da Santa Margherita Ligure (-6,3%) a Forte dei Marmi (-4,2%) fino a Madonna di Campiglio (-3,5%) e Sorrento (-3,4%). In Puglia, la flessione media delle quotazioni si assottiglia annullandosi nel caso di Ostuni, Vieste, Manfredonia, Peschici e San Giovanni Rotondo. Le quotazioni crescono invece di più ad Amalfi (+3,8%) e Ravascletto, vicino Udine, (+3,7%).

© Riproduzione riservata