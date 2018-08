Diritto internazionale, Ronzitti: l’accordo Berlusconi-Gheddafi può essere riattivato

Il trattato di Bengasi tra Italia e Libia del 2008 è ancora attuabile. Se non nei suoi contenuti politici, sicuramente nelle sue clausole economico-commerciali. Basta che le parti - in questo caso il governo M5s-Lega da una parte e quello di Tripoli di Fayez Al Serraj dall’altra - chiariscano in maniera esplicita di voler “scongelare” i passaggi dell’accordo che hanno una valenza economica e commerciale. Natalino Ronzitti, consigliere scientifico dello Iai, uno dei maggiori esperti di diritto internazionale in Italia, con questa intervista interviene nel dibattito tra chi considera il trattato di cooperazione, amicizia e buon vicinato ancora in vigore, e chi no. La questione, insieme ad altri temi quali la cabina di regia per il Mediterraneo e la conferenza sulla Libia che dovrebbe tenersi a Roma in autunno, è in questi giorni al centro degli incontri tra le parti italiane e quelle libiche.

Professore, il trattato è tornato alla ribalta dopo le visite dei ministri Matteo Salvini ed Enzo Moavero Milanesi in Libia. Che cosa dice il diritto internazionale: l’accordo vale ancora o no?

La regola è: il conflitto armato estingue i trattati internazionali di carattere eminentemente politico. Quanto invece alle clausole di carattere commerciale, sono sospese. Nel trattato di amicizia c’è tutta una parte di carattere economico e commerciale che probabilmente può essere considerata sospesa. Per rimetterla in vigore, una volta concluse le ostilità, ci vuole un atto di volontà da parte degli stati che hanno stipulato il trattato stesso. Un documento scritto. Da quel momento l’accordo trova applicazione. Peraltro se lei va sul sito degli Affari esteri (il professore fa riferimento alla banca dati del ministero, denominata Atrio, archivio dei trattati internazionali online, ndr), questo accordo è elencato come fosse in vigore...

Detto in questi termini, il quadro sembrerebbe chiaro...

Non del tutto. Con la Libia sono stati fatti molti discorsi ma una vera e propria ricognizione dei trattati non è stata fatta.

Peraltro la parte commerciale aveva e ha nell’accordo un suo peso. Basti pensare alla costruzione di un’autostrada litoranea di 1700 km dal confine tunisino a quello egiziano sul tracciato della via Balbia dal costo di 5 miliardi di dollari in 20 anni.

Qui c’è ancora un altro problema: questo al Serraj chi rappresenta? È riconosciuto dalle Nazioni Unite, certo, un ente fiduciario nominato ma quello che conta nel diritto internazionale è l’effettività. Siccome questa autostrada dovrebbe svilupparsi anche in territori che sono sotto il controllo del generale Haftar (il generale, uomo forte della Cirenaica, avversario di Sarraj, ndr), non so fino a che punto questa clausola è sostenibile.

E poi c’è la questione degli insoluti di pagamento per circa 600 milioni di dollari dovuti ad aziende italiane da controparti pubbliche libiche...

È il problema del recupero dei crediti delle imprese italiane. L’ultimo governo aveva fatto qualche cosa, ma i più vecchi non sono stati toccati. Forse la miglior cosa non è solo rimettere in vigore il trattato ma probabilmente ridiscutere alcune clausole del trattato stesso, se vanno ritoccate o no. L’accordo prevede la possibilità di modifiche di comune accordo tra le parti. Insomma, l’escamotage c’è. Ma la soluzione, a mio avviso, può essere trovata quando in Libia ci sarà un governo effettivo.

