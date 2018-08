Manovra, oggi supervertice per accelerare il confronto sui conti

«Sarà l’autunno della rivoluzione fiscale», annuncia il leader della Lega Matteo Salvini da Milano Marittima prima di rientrare a Roma. «Flat Tax e reddito di cittadinanza sono misure propulsive» contro il «rallentamento» certificato dall’Istat, rilancia il viceministro M5S all’Economia Laura Castelli ai microfoni di Radio 24. Le dichiarazioni preparano il terreno per l’avvio vero e proprio dei lavori sulla manovra ai piani più alti della politica. Il battesimo è oggi. In calendario, dopo il consiglio dei ministri, c’è il primo vertice sui conti fra il premier Giuseppe Conte, il titolare dei conti Giovanni Tria, il collega agli Affari europei Paolo Savona, i due vicepremier Salvini e Luigi Di Maio e il sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti.

Proprio i numeri del Pil (1,1% tendenziale contro l’1,5% scritto nel Def ereditato da Gentiloni) hanno messo l’ultimo tassello utile prima di un agosto che nei Paesi problematici è sempre un mese di allerta sui mercati del debito. A chiuderlo, il 31, sarà la revisione del rating da parte di Fitch, che nello stallo post-voto della metà di marzo aveva confermato il BBB con outlook stabile sulla base di un ritmo di ripresa poi sfumato nei mesi successivi. Il 7 settembre sarà invece il turno di Moody’s. A fine maggio l’agenzia aveva annunciato l’avvio di un processo di revisione del rating (Baa2) che potrebbe portare a un declassamento (l’outlook è negativo).

LE VARIABILI IN GIOCO

I numeri tra conti pubblici e risorse necessarie per le prime misure in cantiere. In miliardi

I due appuntamenti sono decisivi per le dinamiche dello spread, e sui rendimenti di settembre (quando scadono 24 miliardi di titoli di Stato) si calcolerà la spesa per interessi da mettere a bilancio per il prossimo anno. In base ai modelli, 100 punti in più rispetto allo spread intorno a 120 riflesso nei conti del Def di aprile (oggi siamo a 230) valgono tra i 3,6 e i 4,5 miliardi di spesa aggiuntiva: 2 decimali rotondi di Pil che senza contromisure si trasformano in deficit (per i dettagli si veda Il Sole 24 Ore di domenica scorsa). Un problema analogo è sollevato dalla frenata della crescita, che con una differenza di 3-4 decimali rispetto ai programmi (1,5% quest’anno e 1,4% il prossimo) si traducono in 1,5-2 decimali di deficit/Pil aggiuntivo. Con 12,4 miliardi di aumenti Iva da bloccare (0,65% del Pil) e almeno 3,5 miliardi di spese indifferibili (0,2% del Pil) un quadro inerziale rischierebbe di portare l’indebitamento netto verso quota 2%. Livello inaccettabile per Tria, senza contare che i programmi di finanza pubblica prevedono per quest’anno e per il prossimo 5 miliardi di entrate da privatizzazioni che appaiono destinate a rimanere teoriche. Sul tavolo finiranno però anche i numeri positivi del fabbisogno diffusi ieri: nei primi sette mesi, anche al netto del salva-banche, il fabbisogno è 4,7 miliardi sotto lo stesso periodo 2017, soprattutto grazie alla spinta delle entrate fiscali (+6,2 miliardi).

Sono questi dati a misurare le distanze fra le ambizioni della politica e il freno dei conti. Anche se ovviamente non bisogna cadere in una lettura troppo statica. Tria punta a una ricomposizione del bilancio (meno spesa corrente, più conto capitale) per accelerare la crescita, e Savona porterà al tavolo le sue idee più ambiziose sugli investimenti. Dal canto suo, la politica preme su Flat Tax, reddito di cittadinanza e pensioni. Ma in che misura? Salvini nei giorni scorsi ha parlato di «incardinamento iniziale» delle misure chiave del contratto di governo, ma anche quello ha un costo. La Flat Tax delle partite Iva, cioè l’innalzamento della soglia di fatturato per il forfait al 15%, viaggia intorno al miliardo, mentre l’avvio del reddito di cittadinanza ne costerebbe due anche se i piani più complessivi rilanciati da Tria puntano a un dare-avere più ampio fra reddito di cittadinanza che sorge e altre misure (Rei e welfare) che ne sarebbero sostituite. E poi c’è l’incognita pensioni, con una riforma ipotizzata dalla Lega che costa almeno 5 miliardi. Ma prima ci sarà da decidere fin dove spingere in Europa, tenendo conto che investimenti e tagli fiscali possono aumentare la crescita ma i «moltiplicatori» che si possono scrivere nei documenti ufficiali sono meno ambiziosi di quelli che volano nei dibattiti parlamentari o televisivi.

