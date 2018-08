Cdm, via libera alla modifica delle riforme carceraria e del Terzo settore

Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok, in via preliminare, al decreto che modifica la riforma dell’ordinamento penitenziario varata dal precedente governo. L’esecutivo, in seguito al parere negativo espresso dalle Commissioni parlamentari competenti su alcuni articoli del precedente decreto, «ha ritenuto opportuno intervenire con una revisione e riscrittura del testo, in modo da tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento», si legge nel comunicato

del Consiglio dei ministri. «Il Ministero e il Governo stanno lavorando per migliorare la qualità della vita nelle carceri garantendo comunque la certezza della pena», ha commentato su facebook il Guardasigilli, Alfonso Bonafede.

Il Cdm ha dato luce verde anche alle disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale: il decreto legislativo adegua la disciplina del casellario alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l'obiettivo di semplificare il procedimento e di ridurre gli adempimenti amministrativi.

Lo stesso Cdm ha dato via libera anche al decreto che modifica la riforma del Terzo settore varata dall'esecutivo Renzi. «Il decreto prevede, tra l'altro, la proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo; apre all'interlocuzione organica, rafforzando la collaborazione tra Stato e Regioni (soprattutto in materia di utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore)», si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri.

Infine il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi, ha deliberato la nomina

del sottosegretario Emanuela Del Re a viceministro.

