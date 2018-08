Istat: cresce la produzione industriale, +0,5% a giugno

A giugno si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,5% rispetto a maggio, mentre su base tendenziale l'aumento è stato dell'1,7% sia in base all'indice grezzo che in base a quello corretto. Lo comunica Istat. «La crescita congiunturale negli ultimi due mesi permette di recuperare la flessione di aprile, con un livello che a giugno si attesta sullo stesso di marzo. Anche la dinamica su base annua conferma un marcato profilo di crescita per questo comparto», commenta l'Istat.

L'indice destagionalizzato mensile mostra una crescita congiunturale nei comparti dei beni strumentali (+1,4%) e, in misura più contenuta, dei beni di consumo (+0,5%) e dei beni intermedi (+0,1%); variazione negativa per l'energia (-0,7%). Corretto per gli effetti di calendario, a giugno l'indice è aumentato in termini tendenziali dell'1,7% (i giorni lavorativi sono stati 21 come a giugno 2017). Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a giugno un'ampia crescita tendenziale per i beni strumentali (+5,4%); più contenuto è l'aumento per i beni di consumo (+1,2%) e per i beni intermedi (+0,4%), mentre diminuisce il comparto dell'energia (-3,9%). I settori di attività economica che registrano la maggiore crescita tendenziale sono l'attività estrattiva (+12,5%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+11,8%) e la fabbricazione di mezzi di trasporto (+7,1%). Le maggiori flessioni si registrano nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-8,6%), nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-6,5%) e nell'industria del legno, della carta e stampa (-4,2%).

Nella media del secondo trimestre il livello della produzione industriale rimane invariato rispetto al trimestre precedente, mentre su base tendenziale l'indice grezzo misura un aumento semestrale della produzione industriale del 3% (+2,6% per l'indice corretto).

Commercio, vendite dettaglio -0,2% a giugno

A giugno le vendite al dettaglio diminuiscono rispetto al mese precedente dello 0,2% in valore e dello 0,3% in volume. La flessione complessiva è dovuta al calo delle vendite dei beni alimentari (rispettivamente -0,9% in valore e -1% in volume), mentre sono in lieve crescita le vendite di beni non alimentari (+0,3% in valore e +0,2% in volume). Su base tendenziale l'aumento è di +1,5% in valore e +0,5% in volume. Lo comunica Istat.

Nel secondo trimestre dell'anno le vendite sono debolmente positive solo in valore (+0,2% rispetto al primo trimestre), mentre i volumi flettono leggermente (-0,1%). Anche in questo caso è la componente alimentare a contribuire negativamente alla dinamica complessiva (-0,1% in valore e -0,8% in volume), mentre le vendite di beni non alimentari sono in crescita (+0,3% in valore e +0,4% in volume). Su base annua le vendite di beni alimentari crescono dell'1,9% in valore e diminuiscono dello 0,4% in volume; le vendite di beni non alimentari registrano un aumento di pari intensità sia in valore sia in volume (+1,2%); di Altri prodotti +5,1%, Elettrodomestici, radio, tv e registratori +3,9% e Prodotti di profumeria, cura della persona +2,9%; in flessione Cartoleria, libri, giornali e riviste (-2%) e Prodotti farmaceutici (-1,6%). Il valore delle vendite al dettaglio registra una variazione tendenziale positiva del 2,1% per la grande distribuzione, mentre le imprese operanti su piccole superfici registrano un calo dello 0,4%. Il commercio elettronico aumenta del 14,5%. Nel primo semestre dell'anno le vendite degli esercizi non specializzati della grande distribuzione registrano un contenuto incremento, quelle degli esercizi specializzati sono stazionarie. I discount sono la componente più vivace di questo comparto (+4,9% su base annua), confermando nei primi sei mesi una dinamica già in atto nel 2017.

