Decreto lavoro, stop esame in commissione. Oggi il via libera al Milleproroghe

Stop dei lavori delle commissioni Finanze e Lavoro del Senato sul decreto lavoro, senza avere terminato l’esame degli emendamenti a causa, spiegano nella maggioranza, dell’ostruzionismo delle opposizioni, in particolare del Pd. Il testo andrà quindi in Aula nel pomeriggio, dopo l’ok al decreto Milleproroghe, senza mandato al relatore. Nella giornata di ieri i senatori hanno votato solo gli emendamenti all’articolo 1 del decreto, con una seduta che è andata avanti anche in notturna. Questa mattina riunione breve, interrotta per l’Aula dove è in calendario il voto sul decreto Milleproroghe, previsto per il primo pomeriggio.

Scintille in Aula, Pd fa slittare lavori

Da registrare scintille stamattina in Aula al Senato sul

decreto Milleproroghe, perché i tutti i senatori Pd sono intervenuti sul processo verbale della seduta di venerdì, prendendo la parola control’emendamento che fa slittare al 2019 l’obbligo di certificazione vaccinale per l’accesso a nidi e materne. I lavori sono poi ripresi dall’esame degli emendamenti all'articolo 6.

Obiettivo voto finale domani senza fiducia

Per quanto riguarda il decreto lavoro (detto anche decreto dignità), l’obiettivo rimane quello di chiudere con il voto finale entro domani, al massimo mercoledì mattina, e senza porre la questione di fiducia. «Credo non ci dovrebbe essere la fiducia e non ci sarà» ha ribadito oggi il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, ricordando che alla Camera «c'è stata una discussione franca con le opposizioni». È quindi destinata a diventare a breve legge la stretta sui contratti a termine e su quelli di somministrazione, così come le nuove regole sulla delocalizzazione delle imprese e sui giochi.

GUARDA IL VIDEO: Decreto dignità, le novità sul lavoro dal bonus assunzioni stabili al ritorno dei voucher

Oggi il via libera al Milleproroghe

Il decreto Milleproroghe (Dl 91/2018), dopo il via libera nel pomeriggio deve passare all’esame della Camera dove la conversione in legge è prevista dopo la pausa estiva (scade il 23 settembre). Il dl contiene tra l’altro lo stop definitivo ai mercati energetici di maggior tutela (luce e gas) rinviato dal 2019 al 2020, nonché la contestata norma che rinvia di un anno l'obbligo dei vaccini per l'iscrizione a materne e nidi. Ma il pressing per una retromarcia è fortissimo.

Lo scontro sui vaccini

Voci contrarie si sono levate anche all’interno del Movimento Cinque Stelle, con la senatrice pentastellata Elena Fattori che ha votato contro la maggioranza dopo aver ricordato i rischi per i bambini immunodepressi «a rischio di esclusione scolastica». Mentre alla Camera è stato il M5S Giorgio Trizzino, direttore sanitario dell'ospedale dei Bambini di Palermo, a schierarsi già contro lo slittamento degli obblighi vaccinali per l'accesso alle scuole. La Federazione degli ordini dei medici ha lanciato un appello per cambiare la legge. E le Regioni minacciano il ricorso alla Consulta. Il leader M5s e vicepremier Luigi Di Maio ha ribadito che il Movimento 5 Stelle «è fermamente convinto che le vaccinazioni ai bambini vanno fatte e per il governo sono una priorità» ma «la sanzione è un approccio sbagliato» e anche «in campagna elettorale dicevamo» che «non si poteva danneggiare i bambini negando loro il diritto di studio».

Pd all’attacco: nessun rinvio sulla salute dei bambini

«Nessun passo indietro sulla salute dei bambini, siamo dalla parte della scienza e delle competenze. Il governo gioca al rinvio anche sui vaccini, mettendosi contro il parere unanime dei medici che hanno valutato come una priorità quella dell'obbligo scolastico per costruire l'immunità di gregge». Così invece in una nota il segretario del Pd, Maurizio Martina, la responsabile comunicazione, Marianna Madia e la responsabile per il diritto alla salute, Marina Sereni, lanciando una petizione online che raccoglie «l’appello 'Io Vaccino' delle mamme dei bambini immunosoppressi».



