Dalla riforma fiscale a Mps: l’intervista a Tria sui media internazionali

L’intervista al ministro dell’Economia Giovanni Tria pubblicata oggi sul Sole 24 Ore è stata ripresa da diversi media internazionali, tutti molto attenti in questa fase a soppessare le dichiarazioni dei policymakers italiani in vista della delicata manovra di autunno.

L’agenzia Reuters dedica diversi lanci alla lunga intervista uscita oggi sul giornale: «Il ministro dell’Economia italiano annuncia che la prossima legge di bilancio includerà una riforma fiscale», questo il primo «take» Reuters diffuso di prima mattina. Un’ora dopo sempre la Reuters titola così: «Il ministro dell’Economia prevede una crescita più bassa e un deficit più alto il prossimo anno». L’articolo sottolinea le nuove stime di crescita del Pil per il 2019, che saranno riviste al ribasso dall’1,4% all’ 1-1,1 per cento, il che porterà il deficit di bilancio all’1,2 per cento. L’articolo sottolinea anche la dichiarazione di Tria in merito al confronto in corso con la Commissione europea per «evitare una correzione fiscale pro-ciclica che farebbe intensificare la frenata dell’economia». La crescita, titola Bloomberg, è la miglior risposta che il governo può dare ai mercati per riconquistare la loro fiducia.

Ancora Reuters rileva in diversi lanci come i progetti del Governo saranno «compatibili» con gli impegni assunti con l’Unione Europea, una frase che Tria ha ripetuto più in queste settimane per mandare un segnale rassicurante agli investitori.

Il tema scelto come titolo da gran parte dei media internazionali - dal Financial Times a Les Echos fino ad Handelsblatt - è tuttavia un altro: il Monte dei Paschi di Siena. Tutti sottolineano infatti la risposta di Tria alla domanda sull’eventuale intenzione del governo di tenere la quota di maggioranza di Mps oltre il termine previsto del 2021: «Il ritorno al mercato di Mps è un obiettivo concordato con la Commissione europea e non è in discussione», afferma Tria. Queste dichiarazioni, sottolinea Reuters, potrebbero mostrare una divisione all’interno della maggioranza sulla gestione del dossier Mps.

© Riproduzione riservata