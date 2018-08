Stop per due anni al Piano periferie. La protesta dei sindaci

Da Nord a Sud sta sollevando una tempesta tra i sindaci lo slittamento di due anni del Piano periferie messo su dai governi Renzi e Gentiloni finanziato per 2,1 miliardi dallo Stato e le cui convenzioni tra la presidenza del Consiglio e i Comuni capoluogo sono state firmate il 6 marzo 2017 (le prime 24) e a novembre e dicembre 2017 (le altre 96). Con l'emendamento 13.2 (testo 2), approvato dall'Aula del Senato in sede di conversione del Milleproroghe, la maggioranza giallo-verde ha disposto che l'efficacia di tutte le 120 convenzioni sia «differita all'anno 2020». I progetti della prima tranche erano già stati presentati a Palazzo Chigi, e gli altri 96 avevano la scadenza dell'8 giugno per la presentazione.

La norma approvata dispone che i Comuni debbano «rimodulare gli impegni di spesa e i connessi pagamenti». Tutto deve cioè slittare di due anni ma sul rispetto degli impegni assunti nel frattempo per il bando periferie 96 sindaci potrebbero diffidare la presidenza del Consiglio come già annunciato dal presidente dell'Anci Antonio Decaro. «Nel decreto Milleproroghe noi sindaci cogliamo un segnale positivo e uno molto, molto negativo. Se è vero, infatti, che sembra avviata la procedura per sbloccare gli avanzi di amministrazione, un obbligo dopo le sentenze della Corte costituzionale, la sospensione delle convenzioni del Bando periferie per 96 tra città e aree metropolitane è una decisione preoccupante e gravissima», avverte Decaro. «Parliamo di atti già firmati dalla presidenza del Consiglio e dagli enti interessati, convenzioni in virtù delle quali le amministrazioni hanno avviato attività di progettazione quando non anche le gare. Quei 96 sindaci potrebbero diffidare la presidenza del Consiglio ad adempiere a quanto deciso e sottoscritto dal governo. Davvero non vorremmo essere costretti ad arrivare a tanto. Ma pretendiamo chiarezza».

Il calcolo fatto prevede che «gli effetti positivi sul fabbisogno e l'indebitamento netto», cioè la spesa che era prevista sui programmi per la riqualificazione delle periferie (e che invece non ci sarà) sia di 140 milioni per l'anno 2018, 320 per il 2019, 350 per il 2020 e 220 per il 2021. In tutto 1.030 milioni, che il Parlamento decide di spostare su un nuovo Fondo, di sola cassa, «da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti». Cassa, cioè, per consentire agli enti locali di effettuare gli investimenti “liberando” (nei limiti indicati sopra) gli avanzi di bilancio dalle regole contabili degli enti locali.

«Se questo è il cambiamento l'Italia è proprio messa male. Dicono di stare dalla parte delle persone, ma oggi il governo di Lega e Cinque Stelle cancella 2 miliardi di euro di investimenti per le periferie italiane, 40 milioni solo per Roma e provincia. Non resteremo in silenzio ad assistere a questa vergogna!» denuncia il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Sergio Giordani, sindaco di Padova, annuncia che scriverà direttamente al premier Conte per manifestare le contrarietà della sua amministrazione municipale. «Perchè togliere soldi già stanziati ai territori? Peggio ancora, alle periferie? Capisco le promesse elettorali come il reddito di cittadinanza ma devono essere esaudite senza mettere in crisi ben 96 sindaci di grandi capoluoghi. Sono pronto a difendere questi 18 milioni di euro con la politica ma anche, se necessario, con tutti gli approfondimenti, già in corso, che ci porteranno nelle sedi opportune». Lega e 5 Stelle «vogliono togliere ai parmigiani quasi 20 milioni di euro» scrive su Facebook il sindaco di Parma, ex M5S, Federico Pizzarotti, criticando lo stop ai fondi. «In pratica dal rilancio delle periferie al niente con un semplice click in Parlamento. Faccio appello al buon senso se ancora esiste: tornate indietro e fermate questo scempio di ignoranza».

A Napoli tra i progetti a rischio c'è anche Restart Scampia, programma con cui si punta a cambiare il volto dell'area nord di Napoli e che prevede l'abbattimento di tre Vele a seguito del loro svuotamento. Il Comune di Napoli sta già procedendo all' assegnazione dei nuovi alloggi per chi deve lasciare le Vele ed ha anche già assegnato la gara per l'abbattimento della prima Vela. «'Noi non ci fermeremo, andremo avanti con la massima determinazione», ha assicurato Luigi de Magistris. «E questa è l'indicazione che ho dato agli uffici comunali. Si continuano a finanziare armi, opere pubbliche mentre si tolgono soldi alle periferie, ai territori e a chi ha più bisogno. Non voglio credere che questa sia l'interpretazione corretta del provvedimento e per questo credo che il Governo debba subito intervenire e chiarire la sua posizione».

