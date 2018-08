Caso Aquarius, Ue in contatto con vari Stati. Toninelli: «Se ne occupi la Gran Bretagna»

La nave Aquarius - denunciano le Ong 'Sos Mediterranee' e 'Medici Senza Frontiere' - è «sempre più sola» nel suo viaggio verso l’Europa con a bordo 141 migranti tratti in salvo venerdì scorso al largo della Libia e chiedono ai governi Ue di «assegnare un luogo sicuro di sbarco più vicino possibile». Sul caso dell’Aquarius, la Commissione Ue, che aiuta a coordinare i Paesi ma non ha competenza per individuare il porto di sbarco della nave, si è detta «in contatto con un numero di Stati membri», per la suddivisione dei migranti, e quindi i Paesi cui destinarli.

Aquarius: no da Malta e Italia, attendiamo porto

«Le autorità marittime maltesi e italiane ci hanno informato che non indicheranno alla Aquarius un porto sicuro per lo sbarco dei 141 sopravvissuti a bordo» afferma la Ong Sos Mediterranee in un tweet sottolineando che la nave resta «in stand-by esattamente tra Malta e Italia e attende che le sia assegnato un porto sicuro». Dopo il no di Malta e Roma, Barcellona si è offerta di accogliere la nave, ma il governo di Madrid si è detto dubbioso sul fatto che il porto spagnolo «sia quello più sicuro».

Le persone salvate a bordo di Aquarius hanno dichiarato di aver incrociato cinque diverse navi che non hanno offerto loro alcuna assistenza, prima di essere soccorse dall'Aquarius. Le navi potrebbero non essere disposte a rispondere a coloro che sono in difficoltà a causa dell'alto rischio di rimanere bloccate e di vedersi negare un luogo sicuro di sbarco.

Salvini: Aquarius vada dove vuole, non Italia

Sembra esclusa l’ipotesi che la nave, con a bordo il 70% di migranti provenienti da Somalia ed Eritrea, possa attraccare in Italia, con il ministro dell’Interno Salvini schierato senza se e senza ma per la chiusura dei porti italiani alle organizzazioni non governative. «Nave ong Aquarius con altri 141

immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra. Può andare dove vuole, non in Italia! Stop trafficanti di esseri umani e complici, #portichiusi e

#cuoriaperti» ha scritto su Twitter il responsabile del Viminale.

Toninelli: Gb si assuma responsabilità

Mentre il ministro dei trasporti e infrastrutture Danilo Tonielli, in un rimpallo di responsabilità, rimanda alle competenze della Gran Bretagna sul caso. E su twitter scrive: «L'Ong Aquarius è stata coordinata dalla Guardia Costiera libica in area di loro responsabilità. La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi».

Il precedente della nave Acquarius

Mesi fa la linea dura del governo italiano linea costrinse la nave Aquarius dell’ong Sos Mediterranee a vagare per nove giorni senza un porto dove approdare. Fino alla mossa a sorpresa l’11 giugno del neopremier socialista spagnolo Pedro Sanchez che annunciò la volontà di accogliere la nave con 629 migranti a bordo. Prima della comunicazione di Madrid, il pressing di Onu e Ue sui due litiganti, Italia e Malta, per far prevalere le ragioni umanitarie non aveva dato esito positivo.





