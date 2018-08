Genova: crolla il ponte Morandi sull’A10, 22 morti. Autostrade: «Erano in corso lavori»

Il ponte Morandi, un viadotto dell’autostrada A10 che attraversa Genova, è crollato questa mattina intorno alle 11.50. Il bilancio al momento è di almeno 20 morti (tra cui un bambino) e 13 feriti; sono una trentina i veicoli coinvolti, più tre mezzi pesanti. Quattro persone sono state estratte vive. Entrambe le carreggiate del ponte sono precipitate al suolo per circa cento metri. Sulla zona era in corso dalla mattinata un violento nubifragio. Alcuni testimoni hanno visto un fulmine colpire il viadotto. Il cedimento è avvenuto nel tratto che sovrasta via Walter Fillak, nella zona di Sanpierdarena del capoluogo ligure.

Le campate del ponte Morandi crollate al suolo hanno investito in prevalenza l'area del torrente Polcevera e la ferrovia, colpendo, tra gli edifici sottostanti, il centro Amiu e un'altra palazzina. Sono rimaste in piedi, invece, le campate laterali del viadotto che sovrastano i capannoni di Ansaldo Energia, una delle principali industrie di impianti per la produzione di energia d’Italia, e almeno quattro grandi condomini con decine e decine di appartamenti.

Autostrade: erano in corso lavori di consolidamento

In una nota la società Autostrade per l’Italia, che ha in concessione l’autostrada A10 e ne cura la manutenzione, «comunica che sulla struttura - risalente agli anni ‘60 - erano in corso lavori di consolidamento della soletta del viadotto e che, come da progetto, era stato installato un carro-ponte per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione». La società aveva indetto nei mesi scorso un bando da 20 milioni per interventi strutturali sul viadotto. La gara si sarebbe conclusa a fine settembre.

Chiusa la A10 in entrambe le direzioni

La società Autostrade segnala che sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto in entrambe le direzioni. Sull' A10 Genova-Savona tra il bivio per l' A7 Genova-Serravalle e Genova Aeroporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto. Chi da Savona è diretto a Genova può utilizzare la A26 Genova-Gravellona Toce, successivamente la D26 Diramazione Predosa Bettole e la A7 Milano-Genova in direzione Genova; chi da Livorno è diretto a Savona, può percorrere la A7 Milano-Genova, seguire le indicazioni per la D26 Diramazione Predosa-Bettole per poi immettersi sulla A26 Genova-Gravellona Toce verso Genova e proseguire per Savona. Sospesa anche la circolazione ferroviaria nel nodo di Genova.

«Il ponte di Brooklyn» sempre discusso

Il viadotto Polcevera dell'autostrada A10, chiamato ponte Morandi poiché intitolato a Riccardo Morandi, attraversa il torrente Polcevera, a Genova, tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano. Progettato dall'ingegnere Riccardo Morandi, fu costruito tra il 1963 e il 1967 dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua. È noto come “Ponte delle Condotte” dalla società che lo costruì, ma anche “Ponte di Brooklyn” per una forma che richiama molto vagamente il celebre ponte americano. Ha una lunghezza di 1.182 metri, un'altezza al piano stradale di 45 metri e 3 piloni in cemento armato che raggiungono i 90 metri di altezza; la luce massima è di 210 metri.

Gli allarmi inascoltati

«Il Viadotto Morandi ha presentato fin da subito diversi aspetti problematici, oltre l'aumento dei costi di costruzione preventivati». È la valutazione che l'ingegner Antonio Brencich, professore associato di Costruzioni in cemento armato all'Università di Genova, fa del ponte crollato oggi a Genova in un articolo pubblicato da Ingegneri.Info il 29 luglio di due anni fa e rilanciato oggi dallo stesso sito.

L’ipotesi di demolizione nel 2009

Nel 2009 Autostrade per l’Italia aveva realizzato con la società d'ingegneria SPEA uno studio su un’ipotesi di demolizione del ponte e di sostituzione con una variante (chiamta Gronda bassa). Questa demolizione controllata, precisavano gli autori, «richiede di smantellare circa 80.000 metri cubi di calcestruzzo». Autostrade per l'Italia aveva sottolineato in più punti la criticità della situazione: nel documento si legge, tra l'altro, che «il tratto più trafficato è il viadotto Polcevera (Ponte Morandi) con 25,5 milioni di transiti l'anno, caratterizzato da un quadruplicamento del traffico negli ultimi 30 anni e destinato a crescere, anche in assenza di intervento, di un ulteriore 30% nei prossimi 30 anni». «Il ponte Morandi - si legge - costituisce di fatto l'unico collegamento che connette l'Italia peninsulare ad est, la Francia meridionale e la Spagna ad ovest. Lo svincolo di innesto sull'autostrada per Serravalle, all'estremità est del viadotto, produce quotidianamente code di autoveicoli ed il volume raggiunto dal traffico provoca un intenso degrado della struttura. Il viadotto è quindi da anni oggetto di una manutenzione continua».

L’interrogazione del 2016: «Preoccupante cedimento dei giunti»

In un'interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e trasporti del 28 aprile 2016 per chiedere «i motivi per i quali il necessario iter amministrativo per la costruzione della Gronda di Genova è fermo da anni», il senatore genovese Maurizio Rossi (Gruppo misto, ex Scelta civica) già allora parlava del ponte Morandi, spiegando che «recentemente, (...) è stato oggetto di un preoccupante cedimento dei giunti che hanno reso necessaria un'opera straordinaria di manutenzione senza la quale è concreto il rischio di una sua chiusura».



Al Ministro, il senatore nella sua interrogazione chiedeva di sapere “il dettaglio della attuale situazione dei lavori di messa in sicurezza del Ponte Morandi, gli interventi che ancora devono essere realizzati, se gli interventi saranno tali da comportare gravi disagi alla circolazione della città e la tempistica di fine lavori”. E anche “se corrisponda al vero che il Ponte Morandi, viste le attuali condizioni di criticità, potrebbe venir chiuso, almeno al traffico pesante, entro pochi anni gettando la città nel totale caos».

Toninelli: la manutenzione compete ad Autostrade

«Dalle verifiche fatte dai miei tecnici del Ministero la manutenzione a qualsiasi livello compete ad Autostrade, mentre ai tecnici del Ministero compete seguire gli interventi straordinari come quello che di qui a pochi mesi sarebbe stato fatto proprio su quel tratto di autostrada». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. «Servono interventi di verifica a livello nazionale dello stato dell'arte dei viadotti e dei ponti che hanno come responsabili gli enti concessionari, l'Anas e gli enti territoriali», ha concluso.

