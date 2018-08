Genova, si continua a scavare: 39 vittime. Di Maio e Salvini: via la concessione ad Autostrade

Si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime del disastro di Genova, dove ieri mattina è crollato un vasto tratto del ponte Morandi, un viadotto dell’autostrada A10 che attraversa la città. Secondo i dati forniti dalla prefettura, i morti finora accertati sono 39. I feriti sono 16, di cui 12 in codice rosso. Fra i morti, anche un bambino di 9 anni e due ragazzi di 12 e 13 anni. È salito da 440 a 632 il numero degli sfollati a causa del crollo del ponte . Sono 311 le famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria casa, al momento tutte sistemate per l'immediato grazie all’impegno del Comune di Genova. Gli sfollati occupano gli edifici situati sotto il pezzo di ponte rimasto intatto e nelle immediate vicinanze.

Cdm straordinario alle 15.30 per lo stato d’emergenza

Intanto è stato convocato per oggi in Prefettura a Genova attorno alle 15.30 uno Consiglio dei ministri straordinario per approvare la richiesta di stato di emergenza a seguito del crollo del ponte a Genova. A segnalarlo via twitter è stata la Regione Liguria e la notizia è stato confermata da fonti di governo.



Dalle autorità vengono resi noti i primi nomi delle vittime: Vincenzo Licata, 58 anni, nato ad Agrigento; Andrea Cerulli, 48 anni, di Genova; Gianluca Arpini, 29 anni, di Genova; Alberto Fanfani, 32 anni, nato a Firenze; e una intera famiglia di Campomorone (Genova): Roberto Robiano, 44 anni, Ersilia Piccinino, 41, e il figlio Samuele 9; Elisa Bozzo, 34 anni di Busalla (Genova); Bruno Casagrande, 35 anni, di Genova. Il Governo proclamerà il lutto nazionale per la tragedia di Genova. Intanto, i vertici dell’esecutivo mettono sotto accusa la società Autostrade per l’Italia, annunciando l’eventuale revoca delle concessioni. E il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato la richiesta per il riconoscimento dello “stato di emergenza nazionale”.

Tria: ora un grande piano di investimenti

La tragedia di Genova «conferma l’assoluta necessità di un grande piano di investimenti pubblici in infrastrutture, a cui il governo sta già lavorando, che parta dallo sblocco degli investimenti e degli interventi di manutenzione che hanno già finanziamenti a disposizione». È quanto afferma il ministro dell’Economia Giovanni Tria, che in una nota ricorda come «gli investimenti pubblici in infrastrutture sono una priorità dell’attuale governo per i quali non ci saranno vincoli di bilancio».

Sottosegretario Rixi: commissione inchiesta in ministero

«Verrà istituita una commissione d’inchiesta all’interno del ministero. Verificheremo tutto fino in fondo e non lasceremo nulla al caso». Lo ha detto il sottosegretario alle infrastrutture Edoardo Rixi che da stamani si trova all'unità di crisi allestita in prefettura a Genova. La Procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio plurimo. «Non è stata una fatalità, ma un errore umano» a provocare il crollo del ponte a Genova. Così il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ha risposto ai giornalisti al termine di un sopralluogo nella zona del ponte. «Noi dobbiamo rispondere a una sola domanda: perché è successo? - ha detto il magistrato - Questo è il nostro compito e per farlo faremo tutto quello che è necessario».

Salvini su Radio 24: revoca concessione è il minimo

«Una società, come quella che gestisce quel tratto autostradale, che fa miliardi di utili, deve spiegare agli italiani perché non ha fatto il possibile per reinvestire una parte di quegli utili in sicurezza». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervistato da Radio24. Il ministro ha poi parlato di «una responsabilità civile, penale, societaria» che «mi sembra doverosa nei confronti di chi non c’è più». «La revoca delle concessioni è il minimo che ci si possa aspettare - ha detto il vice premier -. Il presidente del Consiglio è già in riunione a Genova. Vedremo di dare le prime risposte urgenti. La città non può essere bloccata. Al di là dei morti c’è un danno economico e sociale inimmaginabile. Occorre intervenire subito e con urgenza. Da vice presidente del Consiglio – ha aggiunto – scriverò a tutti gli altri concessionari privati per chiedere quale parte dei loro bilanci è reinvestita in sicurezza». Sui vigili del fuoco, ha detto ancora Salvini, «ho ereditato un piano assunzioni di 1600 unità, stiamo lavorando per assumerne 500 nell’arco di un anno».

Sotto accusa i vertici di Autostrade

Mercoledì mattina, via Facebook, è arrivato l’attacco ai vertici di Autostrade da parte del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. L’esponente dei Cinque stelle chiede le dimissioni dei vertici e annuncia l’eventuale revoca delle concessioni. «Sono passate nemmeno 24 ore dalla tragedia che ha colpito Genova, e come tutti noi ho ancora negli occhi quelle terribili immagini del crollo del ponte Morandi. Oggi sarò tra le macerie macchiate di sangue e provo rabbia perché in un Paese civile non si può morire per un ponte che crolla. Lo voglio ribadire con ancora più forza: chi ha colpe per questa tragedia ingiustificabile dovrà essere punito. Alle società che gestiscono le nostre autostrade sborsiamo i pedaggi più cari d'Europa mentre loro pagano concessioni a prezzi vergognosi. Incassano miliardi, versando in tasse pochi milioni e non fanno neanche la manutenzione che sarebbe necessaria a ponti e assi viari. I vertici di Autostrade per l'Italia devono dimettersi prima di tutto. E visto che ci sono state gravi inadempienze, annuncio fin da ora che abbiamo attivato tutte le procedure per l'eventuale revoca delle concessioni, e per comminare multe fino a 150 milioni di euro. Se non sono capaci di gestire le nostre Autostrade, lo farà lo Stato».

Autostrade: verifiche trimestrali su viadotto

Il viadotto Polcevera, crollato a Genova, «era monitorato dalle strutture tecniche della Direzione di Tronco di Genova con cadenza trimestrale secondo le

prescrizioni di legge e con verifiche aggiuntive realizzate mediante apparecchiature altamente specialistiche» ribatte in una nota Autostrade per l'Italia, specificando che nelle attività di monitoraggio «le strutture tecniche preposte si sono avvalse, per valutare lo stato di manutenzione del viadotto e

l'efficacia dei sistemi di controllo adottati, di società ed istituti leader al mondo in testing ed ispezioni sulla base delle migliori best practices internazionali». Gli esiti del monitoraggio svolto da «autorevoli soggetti esterni - continua la nota di Autostrade - hanno sempre fornito alle strutture tecniche della società adeguate rassicurazioni sullo stato dell'infrastruttura». Non solo. Negli ultimi cinque anni (2012-2017) gli investimenti della società in sicurezza, manutenzione e potenziamento della rete «sono stati superiori a 1 miliardo di

euro l'anno».

Anche il vice premier Luigi Di Maio, in un’intervista a Radio Radicale, si dice d’accordo: «È possibile, in caso di inadempienze, ritirare la concessione e far pagare multe fino a 150 milioni di euro. Autostrade non ha fatto la manutenzione» sul ponte Morandi. «Toninelli ha avviato le procedure» per il ritiro della concessione. «Ad Autostrade paghiamo i pedaggi più alti d'Europa e loro pagano tasse bassissime perché sono posseduti da una finanziaria Benetton in Lussemburgo», sottolinea il ministro.

M5s: chiare responsabilità governi passati

«Durante la scorsa legislatura più volte sono state denunciate le condizioni precarie di Ponte Morandi e delle infrastrutture viarie di Genova» hanno dichiarato Stefano Vignaroli e Paola Nugnes, capigruppo M5s nelle commissioni Ambiente di Camera e Senato. «È ridicolo - hanno aggiunto - sentirsi rivolgere accuse sulla presunta contrarietà al progetto Gronda mentre non si vuole vedere le evidenti responsabilità legate alla mancata manutenzione dell'opera e chiare responsabilità politiche legate al mancato intervento dei governi passati».

Il punto della Protezione Civile

«Ora la priorità è cercare le eventuali persone ancora sotto le macerie, ma subito dopo inizierà un’altra fase molto critica che è quella di rimuovere questa diga artificiale che si è creata nel torrente Polcevera, e che rappresenta un pericolo concreto per la città». Così il direttore generale della Protezione civile Agostino

Miozzo fa il punto sugli interventi dei prossimi giorni. «I detriti vanno rimossi nei prossimi giorni, non nei prossimi mesi - spiega - perché se dovessero arrivare delle precipitazioni importanti, che in questa zona non mancano, ci potrebbero essere dei rischi per la popolazione». Ci sono poi altri due problemi che andranno affrontati velocemente: quello degli sfollati e quello della viabilità.



