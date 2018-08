Due forti scosse di terremoto in Molise. Segnalati lievi danni

Due forti scosse di terremoto - la prima alle 20.19, di magnitudo 5,1, e la seconda alle 22.22, di magnitudo 4,5 - sono state avvertite in Molise e in Abruzzo. L’epicentro è a 4 chilometri da Montecilfone, in provincia di Campobasso. La gente si è riversata in strada. Secondo le prime rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è avvenuto a una profondità di 9 chilometri ed è stato avvertito in tutta la Campania, a Puglia, in Abruzzo, nel Reatino e nel sud delle Marche.



#terremoto ML 5.2 ore 20:19 IT del 16-08-2018 a 4 km SE Montecilfone (CB) Prof=9Km http://bit.ly/2MhTUMk – INGVterremoti(INGVterremoti)

Lievi danni alle case si sono registrati nel paese di Palata, dove

secondo una prima ricognizione ci sono crepe nei muri e danni interni alle abitazioni. Sala operativa dei Vigili del Fuoco presa d'assalto dalle telefonate, ma non si registrano danni a Napoli, se si eccettua qualche cedimento di intonaco senza conseguenze. Anche in Puglia non sono segnalati danni.

Il presidente della Regione Molise Donato Toma ha dichiarato all’Ansa che «i molisani devono recuperare la tranquillità il prima possibile, perché nonostante lo spavento legittimo e la paura per ora non si registrano che lievi danni e crepe e nessun ferito. La Protezione civile regionale sta coordinando tutto, è all’opera su tutto il territorio e pronta ad intervenire e a dare ogni conforto eventuale».

Nella notte tra martedì e mercoledì un’altra scossa di magnitudo 4.7 aveva colpito la stessa area. Secondo i dati dell'Ingv l’epicentrodella prima scossa era stato registrato tra Montecilfone e Palata, sempre in provincia di Campobasso, ad una profondità di 19 chilometri. La scossa non aveva però provocato danni di rilievo.

