Calcio, perché abbonarsi a Dazn all’ultimo minuto non è stata una buona idea

Non è stata una buona idea quella di aspettare il giorno dell’avvio del campionato di Serie A per abbonarsi a Dazn: il sito in queste ore è in tilt, probabilmente a causa dell’elevato numero di richieste. E lo stesso vale per il portale di Sky attraverso il quale gli utenti della tv di Murdoch possono abbonarsi (a prezzi scontati) al nuovo operatore televisivo che ha i diritti sul calcio italiano (e non solo).

L’iscrizione a Dazn è facile: basta inserire i propri dati, scegliere una password e immettere il numero di una carta di credito. Il primo mese è gratuito, dopodiché si pagheranno 9,99 al mese, e il contratto può essere disdetto in qualsiasi momento.

Dopo aver concluso la procedura di iscrizione, però, il sito si è bloccato. A conferma di questo disservizio c’è anche l’assenza di una mail di conferma dell’avvenuta registrazione. Sul sito non è possibile accedere con l’indirizzo mail e la password scelta e quando si prova a modificare la password non si riceve alcuna mail per la procedura.

Non va meglio per chi cerca di acquistare i “ticket” scontati riservati agli utenti di Sky (7,99 euro per un mese, contro i 9,99 del prezzo “pieno”, o 59,99 euro per 9 mesi): l’accesso alla pagina del “fai da te” è funzionante, ma quando si clicca sul tasto “Acquista il ticket” la risposta è a singhiozzo. In molti casi si ottiene come risposta un messaggio che recita: «Gentile Cliente, i servizi del Fai da te non sono al momento disponibili. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi. Continua la navigazione e scopri le novità e i servizi a te dedicati». Solo i più fortunati, dopo vari tentativi, riescono ad acquistare il ticket. Il codice per attivare l’abbonamento con lo sconto, però, non sempre arriva in tempi brevi: in alcuni casi è necessario aspettare diverse ore per ricevere l’sms.

Come fare a guardare Lazio-Napoli, la prima partita trasmessa in esclusiva su Dazn oggi alle 20,30? Bisogna cercare un bar o un pub che abbia attivato l’abbonamento nei giorni precedenti, prima che i siti andassero in tilt. Ma - soprattutto nelle grandi città - trovare un locale aperto il 18 agosto è un’impresa ardua: su tutte le saracinesche compaiono i cartelli «Chiuso per ferie».

Non resta che la cara vecchia radio, e un po’ di immaginazione.

