Le scuse di Autostrade e il piano per Genova: «In otto mesi può riavere il ponte»

«Mi scuso se non siamo stati capaci di far sentire la vicinanza: abbiamo cercato di lavorare con umiltà per trovare le soluzioni più efficaci». Così Giovanni Castellucci, ad di Autostrade (e di Atlantia) ha iniziato la presentazione del piano studiato dalla società per la città. Insieme a lui il presidente della società, Fabio Cerchiai: « Dobbiamo fare, vogliamo fare e faremo tutto il possibile per alleviare le sofferenze delle famgilie e della città di Genova». Nel dettaglio, il vertice societario ha illustrato tre linee d'intervento.

La prima per le famiglie delle vittime e gli sfollati, per i quali è stato istituito un fondo d'emergenza che sarà gestito dal Comune per venire incontro alle esigenze più urgenti.

Due le azioni sul piano infrastrutturale: la prima, e più ambiziosa, punta a costruire un nuovo ponte, in acciaio, nello spazio di otto mesi (tra demolizioni e opere di realizzazione) «grazie a un sistema di cantieri in grado di lavorare in parallelo», ha detto Castellucci, spiegando che il progetto è in fase di affinamento e nei giorni scorsi ha visto coinvolte le principali società di costruzione operanti in Italia. In attesa del nuovo collegamento, Autostrade si è dichiarata pronta a effettuare «una serie di interventi di ricucitura della viabilità», che comprende ad esempio l'apertura di nuovi collegamenti sulla sponda destra del Polcevera e il nuovo accesso al porto attraverso l'area Ilva. Da lunedì, intanto, i pedaggi nell'area genovese saranno sospesi per i residenti e non.

Né Castellucci né Cerchiai hanno quantificato l'esborso per gli interventi in questione («I costi sono in secondo piano, ciò che conta è il bisogno immediato di Genova»), ma hanno confermato che una stima indicativa si aggira intorno al mezzo miliardo.

Per quanto riguarda il resto della rete, Castellucci ha detto che «sulla base degli elementi in nostro possesso, i ponti della nostra rete sono sicuri». Tuttavia, ha specificato di aver chiesto un'ulteriore analisi critica: «Può sembrare un eccesso di cautela, ma è il momento giusto per averlo».

© Riproduzione riservata