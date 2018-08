Migranti, nave Diciotti ancora in attesa di un porto: 177 a bordo

È ancora situazione di stallo per la nave Diciotti, a bordo della quale ci sono 177 migranti salvati nei giorni scorsi. Non è ancora stato deciso e indicato un porto di sbarco e la nave della Guardia costiera resta ancora al largo di Lampedusa. La vicenda, che si trascina da tre giorni, si intreccia con un nuovo braccio di ferro tra Roma e Malta. I migranti soccorsi erano all'inizio 190, ma 13 di loro, tra cui alcuni bambini e una donna che avrebbe subito violenze in Libia, sono stati trasferiti nel poliambulatorio di Lampedusa perché bisognose di cure. Tra i 177 rimasti a bordo, ci sarebbero 11 donne e alcuni minori.

Il braccio di ferro con Malta

Il ministro dell'Interno, Salvini, ha fornito una ricostruzione del salvataggio secondo cui l’intervento di soccorso è stato condotto in prima battuta da Malta in acque maltesi; poi, ha detto Salvini, i maltesi hanno 'accompagnato' il barcone verso le acque italiane dove è intervenuta la nave della Guardia costiera italiana: quest'ultima, però - ha specificato il ministro - ha agito senza avvertire il ministero. Malta da parte sua ha risposto con una netta chiusura, affermando che Roma «non ha appigli legali per chiedere» un porto maltese e che «il porto più sicuro è Lampedusa».

La posizione della Ue

In questa situazione di stallo, un passo lo fa Bruxelles. «Seguiamo gli sviluppi» di nave Diciotti «molto da vicino», ha fatto sapere la portavoce della Commissione per la Migrazione, Tove Ernst. «Per il momento - ha aggiunto - non sono al corrente che vi siano contatti tra la Commissione e gli Stati membri» per un accordo sulla distribuzione dei migranti a bordo, intesa, che

come in altri casi precedenti, permetterebbe di trovare un porto sicuro per lo sbarco. «Ma come in passato, siamo pronti, se c'è necessità, a fornire sostegno al coordinamento e prestare tutto il nostro peso diplomatico per soluzioni veloci».



Il precedente della nave Diciotti

Da ricordare il precedente del mese scorso quando la stessa nave Diciotti con a bordo 67 migranti, soccorsi il 9 luglio dal mercantile Vos Thalassa, finì al centro di uno scontro istituzionale. La Guardia costiera era intervenuta perché il comandante del mercantile aveva segnalato una situazione di “grave pericolo” per l'equipaggio, tutto composto da italiani, minacciato da alcuni migranti soccorsi all'arrivo in zona di una motovedetta libica che li avrebbe riportati sulle coste africane. La nave, entrata nel porto di Trapani nel pomeriggio del 12 luglio rimase per ore ferma senza far scendere nessuno. Fu alla fine l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sbloccare la situazione contattando direttamente il premier Giuseppe Conte, che diede l'ok allo sbarco, bypassando lo stop ostinato alla discesa dalla nave voluto da Salvini («Prima di concedere qualsiasi autorizzazione, attendo di sapere nomi, cognomi e nazionalità dei violenti che dovranno scendere dalla nave in manette»). Con il ministro che non mancò di far sapere il suo «stupore» (leggi irritazione) per l'intervento del Quirinale.

