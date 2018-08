Crollo ponte, Conte: «Non lasciamo sola Genova». Primi sopralluoghi Mit e Procura

Il giorno dopo i funerali di Stato che hanno stretto in un abbraccio di dolore e commozione i familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi la città di Genova torna a occuparsi della messa in sicurezza e della ricostruzione. Il premier Giuseppe Conte ha ribadito gli impegni presi da Plazzo Chigi per l'emergenza. Il Governo, ha sottolineato su Facebook, «è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti». Un riferimento, in particolare, ai 33,5 milioni di euro già stanziati per i primi interventi. «Il Governo - aggiunge - ha messo a disposizione i fondi necessari, ma adesso pretendiamo che si faccia in fretta e che sia data una dimora a queste persone. Abbiamo fatto tanto, stiamo facendo tanto e faremo ancora tanto altro. Non lasciamo sola Genova».

Ordinanza di Protezione civile in arrivo

Lo stanziamento, sollecitato e quantificato dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova, servirà per realizzare gli interventi urgenti per la viabilità alternativa, per potenziare il sistema dei trasporti e per individuare sistemazioni abitative per i tanti nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni considerate a rischio. Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, sarà domani pomeriggio in Regione, a Genova, proprio per lavorare sul testo dell'ordinanza di Protezione civile - deliberata dal Cdm a Ferragosto - che consentirà al governatore Giovanni Toti in qualità di Commissario straordinario e al sindaco Bucci di avviare i necessari interventi, sia dal punto di vista normativo che operativo.

Bonifica in corso sul luogo del crollo

In attesa del provvedimento, che sarà operativo tra lunedì e martedì, i Vigili del fuoco hanno intanto concluso le operazioni di ricerca e recupero dei corpi degli ultimi dispersi, continuando però ad operare tra le macerie del viadotto per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone, anche per poter escludere definitivamente che vi siano altre persone coinvolte nella tragedia ma non segnalate da nessuno. Sul moncone est del ponte crollato è stato posizionato un georadar per monitorare eventuali alterazioni nella stabilità mentre proseguono i lavori delle grandi ruspe per asportare i materiali caduti nel torrente Polcevera.

Al via le ispezioni sul ponte di Mit e Procura

Primi passi concreti anche per quanto riguarda l'accertamento delle responsabilità. In mattinata consulenti della Procura e alcuni membri della commissione ispettiva del Mit hanno avviato i primi sopralluoghi sul luogo della tragedia. A seguire è prevista una riunione operativa per coordinare le attività di messa in sicurezza dell'area con la rimozione delle macerie tenendo conto delle esigenze probatorie utili all'inchiesta penale aperta dalla procura di Genova. Tra le operazioni, è prevista la numerazione e la documentazione fotografica degli elementi crollati sui quali verranno svolte alcune perizie tecniche. Sul posto anche alcuni tecnici e ingegneri della Società Autostrade.

Taxi gratis per gli sfollati

Molte le misure di sostegno agli sfollati messe in campo dalla città di Genova. Tra queste, le corse gratuite dei taxi messe a disposizione dall'amministrazione comunale e dalla Cooperativa Radio Taxi per i cittadini costretti per motivi di sicurezza a lasciare le proprie case nei pressi del ponte Morandi. Dal 20 agosto al 2 settembre, gli sfollati potranno utilizzare gratis i taxi della cooperativa per recarsi presso le proprie abitazioni per recuperare oggetti personali o di qualsiasi altro tipo. A disposizione anche un numero telefonico da contattare in

caso di necessità. Le persone saranno accompagnate negli appartamenti da personale della Protezione civile e dai Vigili del Fuoco.

