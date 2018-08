Il crollo, i soccorsi, le polemiche: cronistoria della tragedia di Genova

Ore 11.56 di martedì 14 agosto, la vigilia di Ferragosto: a Genova crolla all'improvviso, nel corso di un nubifragio, il ponte Morandi, il viadotto dell'autostrada A10 che attraversa il torrente Polcevera tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano collegando la città al porto. Subito drammatico il bilancio delle vittime di quello che il sindaco Marco Bucci chiamerà «il nostro 11 settembre»: 35 morti, tra cui bambini, numero fatalmente destinato a salire nelle ore e nei giorni successivi, i molti feriti gravi e i dispersi. A una settimana di distanza, ripercorriamo le tappe della vicenda.

Scena apocalittica

A impressionare, in quel giorno nero, sono le dimensioni e le modalità del disastro: il fragore dei piloni che collassano, le nuvole di detriti, i superstiti salvi per pochissimo. A colpire sono soprattutto le tante vite spezzate di decine di genovesi e turisti, famiglie e lavoratori, travolti dal crollo mentre viaggiavano sul “Morandi”: oltre una trentina di veicoli coinvolti e diversi mezzi pesanti, tutti precipitati per 90 metri sul greto del Polcevera, travolti da metri cubi di cemento armato. E poi le urla e le immagini sui telefonini dei testimoni, le persone in fuga e le auto abbandonate sui tronconi del ponte rimasti in piedi. E quel camion dei supermercati Basko fermo a pochi metri dal baratro, rimasto per ore a fari e motore acceso a testimonianza del fato.

I primi soccorsi

Superata la prima incredulità degli operatori del 112 e del 118, l'allarme immediato dei moltissimi testimoni fa scattare la macchina dei soccorsi, con la mobilitazione di oltre 400 vigili del fuoco, con l'assistenza di Forze dell'ordine, medici, volontari della Protezione civile, e il dispiegamento di elicotteri che fanno la spola con gli ospedali. 15 feriti in ospedale, di cui 12 in codice rosso.



15 agosto

Ricerche nella notte. Gli sfollati della “zona rossa”

Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono per tutta la notte. In poche ore le unità al lavoro sul posto diventano oltre mille - in sette diversi cantieri operativi – tra Vigili del fuoco, forze di polizia, volontari, personale sanitario. Il bilancio delle vittime, in costante aggiornamento, arriva a 38 persone recuperate senza vita e 15 feriti. Si affronta anche il problema dell'assistenza ai familiari delle persone coinvolte e degli sfollati. Sono oltre 600 gli abitanti degli edifici circostanti l'area del crollo dichiarata “zona rossa” e quindi inagibile per timori di nuovi crolli.

Il ponte e il suo costruttore

Il ponte che resterà per sempre impressa nelle memoria collettiva degli italiani è una struttura lunga 1.182 metri, con un'altezza al piano stradale di 45 metri e 3 piloni in cemento armato di 90 metri di altezza; la luce massima è di 210 metri. Il viadotto - intitolato al suo progettista, l'ingegnere Riccardo Morandi, ma noto a Genova anche come “Ponte di Brooklyn” - venne edificato con una struttura mista: cemento armato precompresso e cemento armato ordinario. L’inagurazione, dopo 4 anni di lavori, porta la data del 4 settembre 1967 alla presenza del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Dalla sua costruzione, il ponte ha sempre fatto discutere. Negli anni è stato oggetto di manutenzioni profonde.



Conte decreta lo stato di emergenza

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce lo stato d'emergenza nazionale della durata di 12 mesi per il crollo del Ponte Morandi.

16 agosto

Il Mit istituisce commissione ispettiva

Una nota del Mit annuncia l'istituzione di una Commissione ispettiva per svolgere verifiche e analisi tecniche sul crollo del ponte Morandi. Tra gli obiettivi anche la contestazione di eventuali inadempienze del concessionario. Tempi stretti per la relazione sull'attività svolta: 30 giorni. Tra i 6 componenti della commissione Roberto Ferrazza, provveditore alle opere pubbliche per il Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, Ivo Vanzi, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e Antonio Brencich, dell'Università degli studi di Genova.

17 agosto

Via alla revoca della concessione a Autostrade per l'Italia

Il premier Giuseppe Conte e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli annunciano l'avvio della procedura di revoca della concessione ad Autostrade. Nella lettera formalizzata due giorni dopo il Mit contesta alla società «la grave sciagura» del crollo del ponte di Genova e il «gravissimo inadempimento» degli «obblighi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e custodia, in oggettiva considerazione del collasso dell'infrastruttura, delle vittime accertate e degli ingenti danni riportati ai beni anche di soggetti terzi, senza considerare l'interruzione del sistema di viabilità e quindi la compromissione della funzionalità delle infrastrutture concesse».

18 agosto

Il bilancio dei morti: 43 vittime. Ritrovati gli ultimi dispersi

Il 18 agosto, a quattro giorni dal crollo, il ritrovamento degli ultimi dispersi. Si tratta della famiglia Cecala: il padre Cristian, la moglie Dawna, la piccola Crystal, di 9 anni. Recuperato anche il corpo di Mirko Vicini, dipendente dell'azienda ambientale di Genova. Finisce così la prima fase degli interventi di soccorso. Il bilancio è di 43 vittime. I feriti ancora ricoverati sono 9, due dei quali ancora in condizioni critiche.

Due funerali: di Stato e privati. Fischi e applausi per i politici

In un padiglione della Fiera di Genova gremito di cittadini si svolgono i funerali di Stato per 19 vittime del crollo, per altre 20 i familiari scelgono le esequie private, in molti casi in aperta polemica con le istituzioni accusate di aver di fatto permesso la tragedia. Presenti le alte cariche dello Stato, il premier Conte e alcuni ministri: urla e fischi accolgono l'arrivo di alcuni politici dem, mentre applausi salutano l'arrivo di Salvini e Di Maio. Mattarella parlato di «tragedia inaccettabile», e il presidente della Camera Fico chiede «scusa a nome dello Stato». Accorata omelia dell'arcivescovo di Genova, cardinale Bagnasco, che parla di «squarcio nel cuore di Genova. «La ferita è profonda», ma «la città non si arrende». Applausi anche alla lettura del nome delle vittime e nel momento in cui Bagnasco loda i Vigili del fuoco.

Le scuse di Autostrade per l'Italia

«Mi scuso profondamente». Così l'ad di Autostrade per l'Italia Castellucci nella prima conferenza stampa di Aspi (controllata da Atlantia, società della galassia della famiglia Benetton) dopo la tragedia. Poi si impegna a «ripristinare in otto mesi la viabilità e ricostruire il ponte Polcevera in acciaio». Per questo «sarà stanziato un fondo da 500 milioni di euro per dare indennizzi a tutti coloro che saranno costretti a lasciare le case». Ma il vice premier Di Maio respinge l'offerta al mittente: «Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto». No anche dal vice premier Salvini pollice verso: «Autostrade ha chiesto scusa e che metterà dei soldi, meglio tardi che mai», ma «è solo il minimo sindacale».

Il cordoglio della famiglia Benetton

Nel giorno dei funerali di Stato, dopo le polemiche immediatamente successive alla tragedia, la famiglia Benetton firma una nota con cui ribadisce il suo cordoglio. «In questo giorno di lutto, il nostro pensiero è rivolto a ogni persona che abbia conosciuto e amato coloro che oggi non ci sono più in seguito alla tragedia di Genova». «Con rispetto - prosegue la lettera - vogliamo esprimere il nostro profondo dolore e manifestare la nostra concreta vicinanza a chiunque sia stato colpito dai terribili eventi del 14 agosto». Il capitale di Autostrade per l'Italia è detenuto al 100% dalla holding Atlantia, il cui principale azionista è un’altra holding finanziaria, Edizione, controllata con il 30% dalla famiglia Benetton.

Di Maio: ad Autostrade per l'Italia mai più la gestione

Si comincia a delineare in maniera più chiara la strategia del governo per il dossier Genova e concessioni. Il vicepremier Di Maio assicura che la società Autostrade non gestirà «mai più» i «nostri ponti e le nostre strade». Una nuova riunione del Consiglio dei ministri assegna alla Regione Liguria e al Comune di Genova altri 28,5 milioni oltre i 5 già stanziati per superare le prime emergenze.

19 agosto

Procuratore Cozzi: lo Stato ha abdicato al controllo

La Procura di Genova, guidata da Francesco Cozzi, apre un'inchiesta a poche ore dal crollo. A caldo, durante un sopralluogo a Ferragosto, il Procuratore capo si dice convinto del fatto «non è stata una fatalità, ma un errore umano» a provocare la tragedia. La Procura procede per omicidio colposo plurimo aggravato, attentato colposo alla sicurezza dei trasporti e disastro colposo derivante da crollo. Ma gli inquirenti devono verificare anche l'iter amministrativo del progetto di Autostrade per la manutenzione del viadotto e il lavoro della Commissione del Provveditorato alle opere pubbliche, cosa che potrebbe portare a un nuovo filone d'inchiesta. Il 19 agosto Cozzi spiega di avere «qualche difficoltà ad accettare l'idea che il tema della sicurezza pubblica stradale sia rimesso nelle mani dei privati. Oggi lo Stato è espropriato dei suoi poteri, ha abdicato al ruolo di garante della sicurezza».

20 agosto

Prime case agli sfollati in tempi record

Nell'emergenza, una buona notizia riguarda l'assistenza agli sfollati: a nemmeno una settimana dal crollo del viadotto i primi 11 nuclei familiari ricevono le chiavi di immobili sostitutivi dal presidente della Liguria Giovanni Toti e dal sindaco di Genova Marco Bucci. Toti assicura che «ci sarà una casa per tutti» entro 8 settimane.

Procura: possibili «concause». Gli scricchiolii dal moncone

Dopo la segnalazione di una serie di preoccupanti scricchiolii provenienti dalla struttura rimasta in piedi, la procura di Genova è pronta ad abbattere il moncone del ponte Morandi sotto sequestro, che si trova sopra alcuni edifici evacuati. La Procura prosegue nelle indagini sulle cause del crollo. L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che siano state una serie di concause a provocare il crollo. Si valuta anche l'idea che a determinare il collasso sia stato il peso del carro ponte attaccato all'impalcata per i lavori di risanamento (“retrofitting”) in programma ma non ancora partiti, ma la ditta nega: «Non era ancora stato installato». Tra le ipotesi anche il peso del carro ponte attaccato all'impalcata ma la ditta nega: «Non era ancora stato installato». Il viadotto si sarebbe prima storto e poi è caduto, secondo gli ispettori del Mit.

M5S contro FI e Pd: sistema insano coi Benetton

Non si placano le polemiche sulle responsabilità politiche per la tragedia. «Negli anni i governi di centrodestra e centrosinistra hanno costruito un sistema insano di favori alle concessionarie, contribuendo in maniera determinante ad arricchirle a discapito della manutenzione delle nostre infrastrutture», accusa il Movimento 5 stelle, che si scaglia contro FI e Pd che hanno «deciso di schierarsi con i Benetton». Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini assicura che «non faremo i regali che qualcuno ha fatto in passato», e ipotizza la possibilità di nazionalizzare Autostrade. Ma il suo fedelissimo e sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti frena: «Non sono molto persuaso che la gestione dello Stato sia di maggiore efficienza».

21 agosto

Ipotesi Cdp per nazionalizzazione

A Roma si riunisce il Cda di Autostrade per l'Italia per una informativa sulla vicenda del crollo del ponte. Confermato lo stanziamento di mezzo miliardo di euro per le famiglie delle vittime e la disponibilità a ricostruire un ponte d'acciaio in 8 mesi. Conte il giorno dopo replica in una intervista parlando di «somma modesta che andrebbe quintuplicata» e ribadisce la revoca della concessione. Alcuni esponenti del governo ipotizza il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti in sostituzione di Aspi, ipotesi che non ha trova l'appoggio del Tesoro.

22 agosto

Moncone pericolante, abbattimento in vista

Pericolo di crollo per il moncone est del ponte Morandi, che deve essere abbattuto o messo in sicurezza al più presto. A chiederlo è la struttura commissariale per l'emergenza in base a una relazione tecnica trasmessa dalla commissione ispettiva del Mit guidata dall'architetto Roberto Ferrazza. La Guardia di finanza acquisisce materiale utile all'inchiesta della Procura.

